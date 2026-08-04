Hija de Michael Douglas y Catherine Zeta Jones sorprende al hablar un perfecto español

España.

La joven Carys Douglas, hija de los actores Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, se convirtió en protagonista inesperada durante la gala de los premios Mallorca, Tierra de Honor, al dirigirse al público en un impecable español y compartir su profundo afecto por la isla.

“Todos mis recuerdos favoritos están aquí”, declaró Carys, quien desde niña ha pasado largas temporadas en la finca familiar de S’Estaca, situada entre Valldemossa y Deià.

La joven destacó especialmente su predilección por Valldemossa, al que describió como su lugar favorito en el mundo. "Este pueblo, Valldemossa, es toda mi vida, es mi lugar favorito, sí", ha señalado.

El homenaje, centrado en la figura de Michael Douglas como embajador cultural de Mallorca, adquirió un tono más íntimo gracias a las palabras de su hija. Carys subrayó que la isla no solo forma parte de la historia de su familia, sino también de su identidad personal.

Aunque actualmente reside en Nueva York, la joven no descartó una futura mudanza a Palma, reforzando la idea de que Mallorca es más que un destino vacacional para los Douglas: es un hogar emocional y cultural.

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"Posiblemente. Es difícil porque mi hermano y yo vivimos en Nueva York, en la ciudad, pero ahora sí, cuando nosotros podemos, venimos aquí", explicó.

La jovencita pidió disculpas por no expresarse con mayor soltura en español. "Perdona, necesito hablar más, es mi primera noche aquí y en dos semanas, tres semanas voy a hablar más. Perdona. Gracias", comentó entre risas.