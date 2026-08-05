Madonna y Kylie Minogue lanzan 'Love Sensation (Afterhours Mix)', su primera colaboración

Madonna y Kylie Minogue se unen por primera vez en una colaboración musical con 'Love Sensation (Afterhours Mix) – Madonna & Kylie' , un tema que verá la luz este viernes, según anunciaron ambos artistas en sus redes sociales.

Los cantantes interpretaron la canción por primera vez esta semana durante un concierto celebrado en el marco del WorldPride de Ámsterdam. El lanzamiento mundial del sencillo está previsto para el viernes 7 de agosto, de acuerdo con la información difundida por ambos artistas.

La colaboración corresponde a un remix del tema 'Love Sensation' y llega después de años de especulaciones sobre una posible alianza entre las dos intérpretes.

Madonna, quien publicó el pasado 3 de julio su nuevo proyecto, 'Confessions II' , también puso a la venta en su sitio web tres ediciones del sencillo junto a Kylie Minogue , con versiones para Reino Unido, Estados Unidos y Australia.

Las cantantes Kylie Minogue y Madonna realizaron un improvisado dúo justo horas antes del Día Internacional de la Mujer, interpretando al unisono ‘I Will Survive’ de Gloria Gaynor. En el Kia Forum de Los Ángeles, la cantante australiana se unió a Madonna en el escenario donde ofrecía el último concierto de su gira ‘Celebration’.

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La reina del pop presentó a Minogue como «una invitada muy especial» con la que iba a cantar la canción de Gaynor que se ha convertido en un himno del empoderamiento femenino, la noche antes de que se celebrara el Día Internacional de la Mujer. Una vez en el escenario, la sintonía entre ambas era palpable y, además de la canción de Gloria Gaynor, interpretaron ‘Can’t Get You Out Of My Head’, el éxito que encumbró a Minogue en las listas de canciones más escuchadas de 2011.

«Es un privilegio para mí estar aquí cantando contigo. Dios te bendiga, nunca te rindas», le dijo Madonna a Minogue. Minogue, que vestía una camiseta negra en la que se leía ‘Madonna’ dijo a la multitud que se sentía «increíble» por unirse a la cantante en el escenario, y explicó que el dueto no había podido ser antes porque a ambas les gusta «tomarse su tiempo».

En 'Confessions II', Madonna vuelve a explorar la música electrónica y el dance, además de incluir colaboraciones con artistas como Stromae, Feid y Sabrina Carpenter.