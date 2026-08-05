Mario Cimarro denuncia veto de Telemundo y asegura que lleva cinco años sin trabajar

Mario Cimarro, recordado por interpretar a Juan Reyes en la telenovela Pasión de gavilanes (2003-2004), utilizó su cuenta de Instagram para publicar dos videos en los que denunció que Telemundo lo mantiene vetado y que, debido a esa situación, asegura que no ha podido trabajar en los últimos cinco años. El actor también afirmó que no reconoce como una verdadera continuación la segunda temporada de Pasión de gavilanes, producida por Telemundo en 2021, a la que calificó como una "aberración". "Pues sí, ya van a ser cinco años que terminamos esa aberración de PDG2 (Pasión de Gavilanes 2) y Telemundo a mí no me deja trabajar en ninguna parte. Yo estoy vetado por ellos, no puedo trabajar en sus producciones, pero tampoco dejan a los managers y representantes que me consigan trabajo en otros lugares, como Televisa, TV Azteca o cualquier otra producción mexicana. No me dejan y, para colmo, ni siquiera en Miami, ni siquiera aquí, en territorio nacional de Estados Unidos, me dejan trabajar", afirmó Mario Cimarro.

Relata una experiencia en una audición.

En el mismo video, Cimarro relató una experiencia que, según dijo, vivió durante una audición reciente para una serie de médicos ambientada en Miami. El actor sostuvo que no recibió el tiempo suficiente para preparar la prueba. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Van a hacer una serie de médicos en Miami. No tengo por qué hacerlo porque aquí, en Hollywood, cuando uno ya tiene 30 años de carrera, uno ya tiene un nombre. Los actores de trayectoria alcanzan un estatus en el que sus representantes pueden hablar con la cadena o la productora y llegar a un acuerdo antes de pasar por audiciones. Pero bueno, uno siempre actúa de buena fe y allí voy yo y les mando la audición. Y dicen que el acento no es el de Polanco. Mira, mi reina, no me dan ni 24 horas para hacer esto. Yo te hago el acento que sea, pero dame tiempo”, expresó. El actor agregó que incluso propuso interpretar al personaje con acento cubano, considerando el contexto de la historia. "La historia se desarrolla en Miami. El 99.9 % de la mayoría son cubanos en Miami y yo, que nací en Cuba, debería tener la oportunidad de hacer de cubano por primera vez en mi carrera en televisión. No. Ni siquiera te dan esa oportunidad. Me hacen esta audición con un acento neutro, en menos de 24 horas, y me tienen vetado, gente. No me dejan trabajar". Asimismo, criticó la política de representación de la cadena. "Telemundo debería cambiar. Estamos en el siglo XXI. Este es un país de inmigrantes y Florida y Miami tienen cubanos, puertorriqueños, venezolanos... Gata Salvaje era un verdadero ejemplo de diversidad y todas las nacionalidades hispanas estaban representadas allí con sus acentos y modismos". Cimarro también compartió un carrusel de imágenes de su interpretación del personaje que propone para la serie de médicos. "Esta es mi propuesta para el Doctor Cirujano Martín Sánchez , que se rodará en Septiembre en Miami. En menos d 24 horas preparé esta propuesta con acento neutral. Me hubiese encantado por primera vez en mi carrera hacer un personaje en Miami , con acento cubano .No se pudo, esa gente quiere un acento de Polanco ... que ni siquiera me dieron la opción de preparar.. creen que la dignidad de uno está a la venta al mejor o peor postor. .o que solo ellos y los que ellos deciden , son artistas ! No es 1492 Es 2026 USA."

Reacciones de colegas y seguidores

Las declaraciones del actor generaron reacciones entre colegas y seguidores. La actriz venezolana Grecia Colmenares escribió: "Tenemos que hacer una serie juntos". Por su parte, Liliana Rodríguez Morillo, quien trabajó con Cimarro en Gata Salvaje, comentó: "Estoy totalmente de acuerdo contigo, súper triple mega plus ultra papachongo... tu Panchita". El comunicador Bolívar Valera también reaccionó y le extendió una invitación a su programa radial. Seguidores de distintos países, entre ellos España, Argentina y Venezuela, también expresaron mensajes de apoyo en redes sociales.

Cuestiona la segunda temporada de Pasión de gavilanes