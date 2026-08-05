Dakota Johnson sorprende con su caracterización como Marilyn Monroe

Estados Unidos.

El mundo del cine se prepara para presenciar una de las transformaciones más deslumbrantes del año: con motivo del centenario del nacimiento de Marilyn Monroe, Dakota Johnson se transforma en la célebre novia de América. Y es que la directora Maggie Gyllenhaal ha tomado las riendas de ‘Flesh Impact’, un cortometraje de 17 minutos que cuenta con el aval explícito de los herederos de la mítica estrella. Marilyn Monroe vuelve. La obra, cuyo estreno internacional está fijado para septiembre de 2026 en el marco del Festival Internacional de Cine de Venecia, coloca a Johnson ante el reto más ambicioso de su carrera: ponerse en la piel de Norma Jeane durante su época dorada de Hollywood. Lejos de la biografía tradicional, la propuesta plantea una atrevida hipótesis narrativa al imaginar un universo alternativo donde Monroe no perdió la vida trágicamente a los 36 años en 1962. De este modo, mientras Johnson da vida a la joven Marilyn en la plenitud de los años cincuenta, la oscarizada intérprete Ellen Burstyn, a sus 93 años, encarna una vertiente madura e hipotética del icono. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse propia Gyllenhaal admitió en declaraciones para Vanity Fair que, en un principio, sintió cierto vértigo ante el encargo: “Conocía, por supuesto, sus interpretaciones más importantes y la imagen general que dejó en el mundo mientras vivió, pero pensé: ‘No sé si soy la mujer adecuada para este trabajo. Déjame tomarme un minuto y ver qué surge’”.

Sin embargo, a la hora de plasmar la historia sobre el papel, la cineasta tuvo claro quién debía liderar el reparto: “Dakota estuvo siempre en mi mente” durante el proceso de escritura, cautivada por un trabajo actoral que califica como “tan fascinante, extraño, salvaje y lleno de alegría, mezclado al mismo tiempo con algo terriblemente perturbador”. El concepto que da nombre a la cinta, ‘Flesh Impact’, recupera una expresión acuñada en su momento por el legendario cineasta Billy Wilder para definir ese magnetismo físico y emocional que Marilyn desprendía de forma natural ante la lente de la cámara.

Heredera de una dinastía de Hollywood. Para comprender la soltura con la que Dakota Johnson navega hoy en la compleja industria del entretenimiento, resulta indispensable volver la mirada hacia sus orígenes. Nacida bajo el nombre de Dakota Mayi Johnson el 4 de octubre de 1989 en Austin (Texas), la actriz creció, en el sentido más literal, entre claquetas y platós de rodaje. Y es que lleva la interpretación en el código genético. Es hija de Don Johnson, el imborrable detective Sonny Crockett de la emblemática serie ‘Miami Vice, y de Melanie Griffith, nominada al Óscar por su inolvidable papel en ‘Working Girl’. Por si fuera poco, el linaje materno se remonta a Tippi Hedren, la eterna musa a la que Alfred Hitchcock convirtió en icono en clásicos como ‘The Birds’ y ‘Marnie’. Con semejante entorno, su bautismo en la gran pantalla no tardó en llegar. Sucedió cuando tenía apenas diez años en la comedia dramática ‘Crazy in Alabama’ (1999), un proyecto dirigido por su entonces padrastro, el actor español Antonio Banderas, donde compartió escena con su propia madre. Sin embargo, sus progenitores prefirieron poner el freno de mano y se mostraron reacios a que iniciara una carrera temprana, instándola a priorizar su formación escolar. Pero la determinación de la joven era inquebrantable. Así, al concluir la educación secundaria, y frente a la rotunda negativa de su padre de seguir manteniéndola económicamente si no se matriculaba en la universidad, Dakota optó por emanciparse económicamente para apostarlo todo a su meta de ser actriz. Comenzó entonces a labrarse un nombre desde abajo, a través de breves papeles secundarios entre los que destacó su aparición junto a Justin Timberlake en ‘The Social Network’ (2010), bajo las órdenes de David Fincher y lejos de la alargada sombra de sus apellidos.

El fenómeno de ‘Cincuenta sombras’ y el salto a la primera línea. El verdadero punto de inflexión en la trayectoria de Johnson se produjo en 2015, cuando fue seleccionada para encarnar a Anastasia Steele en la adaptación a la pantalla del fenómeno editorial erótico ‘Fifty Shades of Grey’. Aceptar un rol con tan alto grado de exposición y contenido explícito representaba un órdago en toda regla para una actriz en plena consolidación. Sin embargo, a pesar del gélido recibimiento que la crítica especializada reservó a la franquicia, la interpretación de Johnson se convirtió en uno de los elementos más elogiados del conjunto. Una trilogía que, al margen del debate cinematográfico, arrasó en las salas de cine hasta superar los 1.300 millones de dólares de recaudación global. Y así, respaldada por la independencia financiera y la proyección internacional que le otorgó aquel taquillazo, la intérprete no tardó en redirigir su rumbo hacia el cine de autor e independiente. Inauguró así una notable alianza con el realizador italiano Luca Guadagnino, participando en el drama psicológico ‘A Bigger Splash’ (2015) y liderando después la ambiciosa y perturbadora relectura del clásico de terror ‘Suspiria’ (2018).