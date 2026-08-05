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Karely Ruiz revela las secuelas que le dejó el asalto en su casa

Karely hizo frente a las críticas de quienes comentaron que ella inventó el hecho violento para ganar seguidores en redes sociales

Karely Ruiz revela las secuelas que le dejó el asalto en su casa

La influencer mexicana Karely Ruiz.
Ciudad de México, México

A través de una publicación que hizo en su cuenta en Instagram la generadora de contenido Karely Ruiz, de 25 años de edad, habló de las secuelas que vive después de que fue víctima de un hecho violento en su casa situada en la colonia Los Puentes, en San Nicolás, Nuevo León.

La modelo regiomontana publicó una foto desde su casa en la que se observa con un look deportivo de top y short color naranja.

La influencer habló de cómo se encuentra tras el asalto ocurrido a las 3:45 de la madrugada del miércoles 29 de julio.

“Estos días dejé de comer y enflaqué demasiado. Necesito subir de peso, ayuda”, escribió Karely.

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Karely Ruiz también publico un video en YouTube donde habla abiertamente del hecho violento ocurrido en su hogar que comparte con su familia, es decir, su pareja, el productor musical colombiano Jhon Echeverry, y su hija, Madison.

Karely Ruiz dio a conocer que su hija no estaba en casa cuando ocurrió el asalto porque estaba con sus abuelos.

Asimismo, hizo frente a las críticas de quienes comentaron que ella inventó el hecho violento para ganar seguidores en redes sociales y dijo que jamás haría algo así.

Detienen a presunto implicado en robo

En las últimas horas, un hombre fue detenido por su presunta participación en el robo con violencia a la casa de la creadora de contenido Karely Ruiz, informó el fiscal general de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar.

El detenido fue identificado como Guillermo ‘N’, de 30 años de edad, quien fue capturado el martes 4 de agosto por su presunta responsabilidad en el delito de robo calificado con violencia.

De acuerdo con el fiscal, la detención fue posible gracias a las investigaciones realizadas por peritos de la Fiscalía, quienes localizaron huellas dactilares en diversos objetos dentro de la casa de Karely Ruiz.

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Redacción La Prensa
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