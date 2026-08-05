Karely Ruiz revela las secuelas que le dejó el asalto en su casa

Ciudad de México, México

A través de una publicación que hizo en su cuenta en Instagram la generadora de contenido Karely Ruiz, de 25 años de edad, habló de las secuelas que vive después de que fue víctima de un hecho violento en su casa situada en la colonia Los Puentes, en San Nicolás, Nuevo León.

La modelo regiomontana publicó una foto desde su casa en la que se observa con un look deportivo de top y short color naranja.

La influencer habló de cómo se encuentra tras el asalto ocurrido a las 3:45 de la madrugada del miércoles 29 de julio.

“Estos días dejé de comer y enflaqué demasiado. Necesito subir de peso, ayuda”, escribió Karely.