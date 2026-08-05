El exalcalde Alexander Ardón enfrenta a la justicia hondureña tras testificar contra JOH en EE UU

Tegucigalpa

El juicio por blanqueo contra el hondureño Alexander Ardón, narcotraficante confeso y testigo clave en la causa por narcotráfico en EE.UU. que culminó con una condena a 45 años de cárcel para el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, comenzó este miércoles en un tribunal en Tegucigalpa, informó el Poder Judicial. Hernández, que gobernó por dos períodos consecutivos (2014-2022), fue condenado por un tribunal federal de Nueva York en junio de 2024 e indultado el 1 de diciembre de 2025 por el presidente Donald Trump. Regresó a Honduras el pasado 26 de junio para enfrentar un proceso por blanqueo y fraude que tilda de "persecución política". Ardón fue uno de los testigos clave de la Fiscalía estadounidense en el juicio contra Hernández, en el que aseguró que el Cartel de Sinaloa entregó un millón de dólares para financiar la campaña en 2013 del entonces candidato presidencial del Partido Nacional.

Alexander Ardón, que se declaró culpable de delitos relacionados con el narcotráfico en una corte estadounidense que lo condenó en enero de 2025, también dijo, ante el juzgado de Manhattan que sentenció al expresidente Hernández, que contó con respaldo político para mantener sus actividades ilícitas en Honduras. Por el caso en EE.UU. Ardón fue condenado a una pena de tiempo cumplido, es decir, igual al tiempo que el acusado estuvo en prisión preventiva a la espera de su juicio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por lo anterior, Ardón no pasará más días en la cárcel, y a diez años de libertad supervisada, pero fue deportado en abril de 2025 para enfrentar el juicio por blanqueo en Honduras.

Juicio a distancia por motivos de seguridad