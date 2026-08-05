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Localizan a Dayana Díaz tras ser víctima de un asalto y secuestro express en Santa Rita, Yoro

Dayana Díaz fue localizada luego de que familiares alertaran sobre su desaparición cuando se dirigía a la UTH de El Progreso. Allegados confirmaron que fue víctima de un asalto

Localizan a Dayana Díaz tras ser víctima de un asalto y secuestro express en Santa Rita, Yoro

Dayana Díaz está sana y salva.
Santa Rita, Yoro

La joven universitaria Dayana Díaz fue localizada luego de que familiares reportaran su desaparición y solicitaran ayuda para encontrarla en los municipios de Santa Rita y El Progreso, Yoro.

Según la información compartida por sus allegados, la joven había salido desde Santa Rita con destino a la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en El Progreso, para realizar una matrícula.

Tras varias horas sin conocer su paradero, sus familiares difundieron una alerta a través de redes sociales y pidieron a la población compartir la información para ayudar a ubicarla.

Este miércoles, la familia confirmó que Dayana había aparecido y agradeció el apoyo recibido por las personas que compartieron la publicación y expresaron muestras de solidaridad durante la búsqueda.

Gracias a Dios mi prima ha aparecido, fue víctima de un asalto y secuestro express en El Progreso”, expresó uno de sus familiares mediante una publicación.

Los allegados de la joven también hicieron un llamado a la población a mantenerse alerta ante los hechos de inseguridad y agradecieron las oraciones y mensajes de apoyo recibidos.

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Redacción La Prensa
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