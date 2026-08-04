Dayana Díaz desapareció tras salir hacia la universidad en El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro

Familiares de Dayana Díaz solicitaron este martes la colaboración de la población de Santa Rita y El Progreso para encontrar a la joven, quien salió de su vivienda rumbo a la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en El Progreso, para realizar una matrícula y no regresó a casa.

Según la información compartida por sus allegados, Dayana salió el día anterior desde Santa Rita con destino a la universidad, pero desde entonces desconocen su paradero, situación que mantiene preocupada a su familia.

Los familiares hicieron un llamado a los habitantes de ambos municipios y pidieron compartir la información para ampliar la búsqueda y obtener datos que permitan ubicarla.

Hasta el momento no se han informado detalles sobre las circunstancias de su desaparición ni se ha confirmado información oficial sobre su ubicación.

Las personas que tengan algún dato que ayude a encontrar a Dayana Díaz pueden comunicarse a los números 9294-1462 o 8751-2897.

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La familia reiteró su solicitud de apoyo a la ciudadanía y pidió compartir la alerta para contribuir a que la joven pueda regresar con sus seres queridos.