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Lustradores de zapatos celebran su día preservando un oficio tradicional en San Pedro Sula

Entre el ir y venir de comerciantes y transeúntes, los lustradores de zapatos preparan betún, cepillos y paños para iniciar una nueva jornada, preservando una tradición que ha acompañado por generaciones la vida del centro de la ciudad

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 13:08 -
  • Laura Amaya
Lustradores de zapatos celebran su día preservando un oficio tradicional en San Pedro Sula

La tradición de visitar los puestos de lustradores de zapatos se mantiene viva gracias a clientes que aún valoran este oficio en el centro de San Pedro Sula.

 Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

Entre betún, cepillos y cajas de lustrar, los lustradores de zapatos de San Pedro Sula celebraron este 5 de agosto el Día del Lustrador, orgullosos de preservar un oficio tradicional que ha acompañado la historia comercial de la ciudad y que continúa siendo el principal sustento de decenas de familias.

Cada mañana, los trabajadores instalan sus tradicionales cajas de lustrar en la cuarta avenida, entre la primera y segunda calles del barrio El Centro, frente al antiguo Gran Hotel Sula, donde durante años han atendido a generaciones de sampedranos.

Aunque el flujo de clientes ya no es el mismo de décadas atrás, los lustradores continúan ofreciendo un servicio basado en la atención personalizada, la confianza y el cuidado del calzado.

La mayoría de quienes integran el gremio son adultos mayores que, además de obtener su sustento diario, conservan una tradición que forma parte del patrimonio cotidiano de la capital industrial.

Con paciencia, técnica y experiencia, los lustradores buscan que cada cliente se marche con los zapatos impecables y relucientes.

Con paciencia, técnica y experiencia, los lustradores buscan que cada cliente se marche con los zapatos impecables y relucientes.

 (Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA)

José Andino, de 70 años, asegura que el trabajo le ha permitido mantenerse activo y sentirse útil. Desde 2002 ocupa uno de los puestos del centro de la ciudad.

"Siempre y cuando uno tenga salud y la voluntad de trabajar, uno trabaja. Tengo 70 años y estoy acostumbrado a trabajar. Me siento mal si me quedo en la casa; ya a la una de la tarde estoy aquí en mi trabajo", expresó a LA PRENSA.

Otro de los lustradores es Florencio Leiva de 66 años, quien comenzó a trabajar cuando apenas tenía seis. Para él, la experiencia de los adultos mayores sigue siendo un aporte importante para la sociedad.

"La tercera edad debe ser un baluarte para muchas cosas. Tal vez ya no tengamos la misma fuerza, pero la inteligencia, el conocimiento y la experiencia nadie nos los puede quitar", afirmó.

La dedicación y el cuidado en cada detalle permiten a los lustradores entregar un trabajo impecable y devolver el brillo al calzado de sus clientes.

La dedicación y el cuidado en cada detalle permiten a los lustradores entregar un trabajo impecable y devolver el brillo al calzado de sus clientes.

 (Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA)

Los lustradores reconocen que ejercer este trabajo implica largas jornadas que superan las diez horas diarias, muchas veces bajo altas temperaturas. A ello se suma la disminución constante de clientes y la ausencia de jóvenes interesados en aprender el oficio.

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También lamentan que, pese a los años de servicio que han brindado a la ciudad, no han recibido apoyo de instituciones públicas o privadas para mejorar sus puestos de trabajo o fortalecer la actividad.

Los lustradores confían en que las nuevas generaciones mantengan la costumbre de acudir a sus puestos y contribuyan a preservar este oficio tradicional.

Los lustradores confían en que las nuevas generaciones mantengan la costumbre de acudir a sus puestos y contribuyan a preservar este oficio tradicional.

 (Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA)

Aun así, aseguran que seguirán instalándose cada día en el centro de San Pedro Sula mientras la salud se los permita.

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En el marco de la celebración de su día, hicieron un llamado a los sampedranos para respaldar este oficio tradicional, que continúa siendo la principal fuente de ingresos para decenas de adultos mayores y una de las estampas más representativas del centro histórico de la ciudad.

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Redacción web
Laura Amaya

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