Real Madrid renueva a Vinicius: Salario y por cuántos años firmó

Madrid, España.

El delantero brasileño Vinicius Junior ha renovado su contrato con el Real Madrid, con el que se vincula hasta el 30 de junio de 2032, según informó el club en un comunicado en el que lo define como "uno de los jugadores más importantes de una de las etapas más exitosas" de su historia.

El contrato del jugador brasileño expiraba en junio de 2027, razón por la que el equipo merengue estaba interesado en cerrar su ampliación antes de que pudiera marcharse a coste cero, como agente libre, en la próxima ventana de fichajes estival.