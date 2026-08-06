Bombazo: Rodri habría tomado una decisión que ilusiona al barcelonismo

Barcelona, España.

El mediocampista de 30 años, que viene de conquistar el Mundial 2026 con España , le habría dado el 'sí' al club azulgrana para comenzar a negociar su incorporación desde el Manchester City .

Cuando parecía que el fichaje de Rodri se encaminaba por el Real Madrid , el Barcelona ha intervenido en la operación y estaría a punto de llevárselo tras una llamada telefónica que mantuvo con Hansi Flick .

El diario Sport informó más temprano este jueves que Flick contactó al jugador para trasladarle de primera mano su proyecto deportivo e intentar convencerle de ignorar al Real Madrid y priorizar la opción azulgrana.

Esta llamada parece que ha surtido efecto porque Rodri ha preferido aterrizar en el Camp Nou, según la información del periodista Fabrice Hawkins y confirmado también por JijantesFC.

El interés del Barcelona se intensificó tras la lesión de rodilla que sufre Frenkie de Jong y que lo tendrá fuera de los terrenos de juego por unos cuatro meses.

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Flick cree que Rodri sería un ajuste ideal para su sistema, mientras que el mediocampista entiende que su estilo de juego se adapta más a la filosofía del cuadro catalán.