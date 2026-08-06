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Bombazo: Rodri habría tomado una decisión que ilusiona al barcelonismo

El conjunto azulgrana logró convencer al mediocampista español y ahora deberá presentar una oferta al Manchester City.

Bombazo: Rodri habría tomado una decisión que ilusiona al barcelonismo
Barcelona, España.

Cuando parecía que el fichaje de Rodri se encaminaba por el Real Madrid, el Barcelona ha intervenido en la operación y estaría a punto de llevárselo tras una llamada telefónica que mantuvo con Hansi Flick.

El mediocampista de 30 años, que viene de conquistar el Mundial 2026 con España, le habría dado el 'sí' al club azulgrana para comenzar a negociar su incorporación desde el Manchester City.

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El diario Sport informó más temprano este jueves que Flick contactó al jugador para trasladarle de primera mano su proyecto deportivo e intentar convencerle de ignorar al Real Madrid y priorizar la opción azulgrana.

Esta llamada parece que ha surtido efecto porque Rodri ha preferido aterrizar en el Camp Nou, según la información del periodista Fabrice Hawkins y confirmado también por JijantesFC.

El interés del Barcelona se intensificó tras la lesión de rodilla que sufre Frenkie de Jong y que lo tendrá fuera de los terrenos de juego por unos cuatro meses.

Flick cree que Rodri sería un ajuste ideal para su sistema, mientras que el mediocampista entiende que su estilo de juego se adapta más a la filosofía del cuadro catalán.

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Ahora, el Barcelona debe encontrar los recursos financieros para hacer posible el traspaso, ya que una oferta en el rango de 60-70 millones de euros podría ser suficiente para satisfacer al Manchester City.

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Redacción La Prensa
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