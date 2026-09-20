Copeco mantiene alerta amarilla en tres municipios y verde en Santa Bárbara y Cortés por lluvias

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) decretó que mantiene la alerta amarilla para tres municipios de Honduras y la alerta verde para los departamentos de Santa Bárbara y Cortés.

La medida preventiva, vigente durante 48 horas desde las 11:00 p.m. del sábado 19 de septiembre de 2026, abarca a los municipios de Las Vegas (Santa Bárbara), Santa Cruz de Yojoa (Cortés) y el Distrito Central (Francisco Morazán) debido a las intensas precipitaciones.

Las lluvias recientes han dejado daños severos y evacuaciones en varias comunidades, de acuerdo con Copeco. En Las Vegas se reportan crecidas de ríos e inundaciones, mientras que en Santa Cruz de Yojoa la crecida de quebradas obligó a evacuar a varias familias para salvaguardar sus vidas. Por su parte, la capital hondureña sufrió severas inundaciones repentinas y deslizamientos en distintos sectores a causa de las tormentas registradas durante este fin de semana.

De acuerdo con el Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (SIMGER), en el Distrito Central se contabilizaron al menos 11 hechos de gravedad. Entre los puntos más afectados destacan la colonia La Cañada, Kennedy, Bella Oriente, San Ángel, el bulevar Centroamérica y tramos del Anillo Periférico. Además, se registró la caída de un árbol en La Joya, un socavón en Residencial Honduras y un peligroso deslizamiento en la salida al sur, a la altura de Residencial María Auxiliadora.