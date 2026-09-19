Conectividad, clave para atraer inversión y fortalecer el crecimiento económico

Tegucigalpa, Honduras.– Los miembros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sostuvieron una reunión con el representante residente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Honduras, Fabiano Rodrigues Bastos, para analizar el papel de la conectividad en la atracción de inversión y el crecimiento económico.

Durante el encuentro se destacó que la conectividad es hoy una infraestructura esencial para atraer inversión nacional y extranjera, elevar la productividad, facilitar el comercio e impulsar la generación de empleo.

Las partes coincidieron en la importancia de continuar generando condiciones regulatorias que favorezcan la inversión en infraestructura digital, el despliegue de nuevas tecnologías, la expansión de la banda ancha y el cierre de brechas de conectividad.