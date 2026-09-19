Conectividad, clave para atraer inversión y fortalecer el crecimiento económico

Tegucigalpa, Honduras.– Los miembros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sostuvieron una reunión con el representante residente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Honduras, Fabiano Rodrigues Bastos, para analizar el papel de la conectividad en la atracción de inversión y el crecimiento económico.
Durante el encuentro se destacó que la conectividad es hoy una infraestructura esencial para atraer inversión nacional y extranjera, elevar la productividad, facilitar el comercio e impulsar la generación de empleo.
Las partes coincidieron en la importancia de continuar generando condiciones regulatorias que favorezcan la inversión en infraestructura digital, el despliegue de nuevas tecnologías, la expansión de la banda ancha y el cierre de brechas de conectividad.
Según datos del Banco Central de Honduras (BCH), las actividades de Correo y Telecomunicaciones mantienen una participación relevante en la economía, impulsadas por la demanda de conectividad y soluciones digitales.
El representante del FMI reconoció las iniciativas que impulsa Conatel y señaló que "se encaminan hacia una visión de país orientada a fortalecer la inversión, la modernización y el desarrollo económico".
Fabiano Rodrigues Bastos informó que "próximamente una misión del FMI visitará Honduras, por lo que es clave visibilizar el aporte del sector telecomunicaciones".
Por su parte, el comisionado presidente de Conatel, Fernando Anduray, dijo que "estos esfuerzos se alinean con la visión de modernización impulsada por el Presidente de la República, Nasry Asfura, para construir una Honduras más competitiva, conectada y preparada para atraer nuevas inversiones".