Anuncian bloqueo de señales satelitales en centros penales de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El comisionado presidente de Conatel, Fernando Anduray, informó que la empresa Starlink notificó oficialmente que ya cuenta con la tecnología para bloquear las señales de internet satelital provenientes de los centros penales del país.

Las autoridades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ( Conatel ), anunciaron que van a bloquear las señales de sistemas satelitales en los centros penales del país.

“Ya hemos sido oficialmente comunicados por parte de la empresa Starlink de que, a partir de la fecha, en coordinación con Constel y el Instituto Nacional Penitenciario, se procederá a diseñar el modelo de bloqueo y a adquirir toda la tecnología necesaria para garantizar que no habrá llamadas a través de apps de internet desde los centros penitenciarios”, expresó Anduray.

Las declaraciones se dan luego de una reunión entre la Comisión de Telecomunicaciones del Congreso Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y los operadores Tigo, Claro y Starlink.

Se destacó que las tecnologías implementadas por Tigo y Claro para el bloqueo de telefonía móvil ya presentan resultados positivos, por lo que este nuevo avance permitirá reforzar las medidas de control desde los centros penitenciarios.

Asimismo, explicó que las acciones se desarrollan de manera coordinada junto al INP, los operadores de telecomunicaciones y la Comisión de Telecomunicaciones del Congreso Nacional, que actualmente trabaja en reformas orientadas a fortalecer la Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios.

También detalló que, debido a la adaptación de estructuras criminales a nuevas tecnologías, el Estado ha intensificado los operativos para neutralizar igualmente las comunicaciones satelitales.

Anduray señaló que el principal desafío ya no son únicamente los SIM cards, sino las nuevas modalidades de comunicación mediante Wi-Fi, aplicaciones y plataformas digitales utilizadas para cometer delitos y extorsión.

Por ello, se está trabajando para anticiparse a esos avances tecnológicos y evitar que continúen siendo utilizados para No obstante, indicó que Conatel mantiene exigencias regulatorias para que la venta de chips se realice mediante procesos de validación biométrica coordinados con el Registro Nacional de las Personas (RNP), lo que permitirá identificar a los usuarios de líneas telefónicas móviles.

Por su parte, la diputada Saraí Espinal destacó el trabajo conjunto entre las instituciones y confirmó que la próxima semana continuarán las reuniones técnicas y legislativas para fortalecer las medidas contra la extorsión y establecer nuevos lineamientos en los centros penitenciarios del país.

“Trabajando de la mano vamos a poder fortalecer las medidas para combatir este flagelo de la extorsión y establecer nuevos lineamientos dentro de los centros penitenciarios del país”, manifestó la congresista.