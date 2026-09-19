Gobierno implementará plan piloto para instalar sistemas LPG en taxis

Tegucigalpa, Honduras. Como parte de los acuerdos establecidos con el sector transporte, las autoridades del Gobierno pondrán en marcha un proyecto piloto que contempla la incorporación de sistemas de gas licuado de petróleo (LPG) en vehículos dedicados al servicio de taxi. El plan comenzará la próxima semana con la instalación de kits de gas en unidades de taxi, según lo establecido en la mesa técnica. La primera fase permitirá evaluar el funcionamiento de los sistemas y su eficiencia antes de tomar una decisión sobre una posible instalación generalizada en la flota autorizada.

Los acuerdos también contemplan medidas para combatir la operación ilegal y avanzar en la regulación del servicio de transporte en el país. Para ello, se intensificarán las inspecciones operativas a nivel nacional, con el objetivo de revisar las condiciones en las que funcionan las unidades del rubro.

Otro de los puntos abordados fue el transporte estudiantil que presta servicio a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En este caso, se iniciará formalmente el proceso para regular el contrato del servicio de transporte de estudiantes que opera con la universidad. La regulación establecerá límites y disposiciones específicas para esta modalidad de transporte, de acuerdo con los acuerdos alcanzados durante la reunión. Revisarán despacho y calidad del combustible La mesa técnica también acordó realizar revisiones periódicas en las estaciones de despacho de combustible. Las revisiones estarán a cargo de autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico, quienes verificarán la exactitud de las cantidades despachadas. Además, se contempla auditar la calidad de las mezclas de combustible suministradas a los transportistas.