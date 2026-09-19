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CREE convoca a audiencia pública sobre la tarifa eléctrica de Utila

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) realizará una audiencia pública para exponer la propuesta de estructura tarifaria transitoria del sistema eléctrico operado por Utila Power Company (UPCO)

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 14:06 -
  • Redacción La Prensa
CREE convoca a audiencia pública sobre la tarifa eléctrica de Utila

La CREE realizará una audiencia pública sobre la propuesta de tarifa eléctrica transitoria para los usuarios de Utila.

Islas de la Bahía, Honduras. Los usuarios del sistema eléctrico de Utila podrán participar en la audiencia pública convocada por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) para conocer la propuesta de una estructura tarifaria transitoria para el servicio que opera Utila Power Company (UPCO).

La actividad está programada para el martes 22 de septiembre de 2026, a partir de las 8:30 a. m., y se desarrollará bajo una modalidad híbrida. Los interesados podrán asistir de forma presencial o conectarse de manera virtual mediante el enlace que habilite la CREE.

Durante la jornada se presentarán los principales aspectos técnicos de la propuesta y se explicará el procedimiento utilizado para calcular la estructura tarifaria. Los usuarios, así como otros sectores interesados, podrán formular preguntas, plantear inquietudes y presentar comentarios u observaciones sobre la propuesta.

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La documentación correspondiente se encuentra disponible para consulta pública en los canales oficiales de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.

Audiencia pública analizará nueva tarifa eléctrica para Utila.

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La audiencia forma parte del proceso previo a la eventual aprobación de la estructura tarifaria transitoria y permitirá recoger las opiniones de los usuarios de Utila y de los demás sectores interesados.

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