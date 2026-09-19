CREE convoca a audiencia pública sobre la tarifa eléctrica de Utila

Islas de la Bahía, Honduras. Los usuarios del sistema eléctrico de Utila podrán participar en la audiencia pública convocada por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) para conocer la propuesta de una estructura tarifaria transitoria para el servicio que opera Utila Power Company (UPCO).

La actividad está programada para el martes 22 de septiembre de 2026, a partir de las 8:30 a. m., y se desarrollará bajo una modalidad híbrida. Los interesados podrán asistir de forma presencial o conectarse de manera virtual mediante el enlace que habilite la CREE.

Durante la jornada se presentarán los principales aspectos técnicos de la propuesta y se explicará el procedimiento utilizado para calcular la estructura tarifaria. Los usuarios, así como otros sectores interesados, podrán formular preguntas, plantear inquietudes y presentar comentarios u observaciones sobre la propuesta.