Industria de la madera en Honduras sobrevive entre incendios, tala ilegal y gorgojos

Tegucigalpa. Los incendios forestales, la tala ilegal y las plagas afectan cada año entre 60,000 y 70,000 hectáreas de los bosques de Honduras, causando un fuerte impacto en la industria maderera, según fuentes oficiales y la que es considerada como principal empresa del sector en el país centroamericano. "La destrucción del bosque que se ha dado en Honduras es por incendios forestales y por cambio de suelo, no es posible en un bosque de conífera sembrar café porque la calidad del suelo para el pino es muy pobre", dijo a EFE Remo Memoli, gerente general del Aserradero Sansone, una empresa creada en 1957.

En este contexto Honduras, prácticamente ya no exporta madera. En el caso de Sansone, propietaria de unas 50.000 hectáreas, solo la plaga del gorgojo descortezador causó a la empresa en 2015 la pérdidas por 800.000 metros cúbicos de madera de pino, el doble de los cortados el año pasado. En opinión de Memoli, el panorama forestal de Honduras no es tan favorable, "pero manejando el bosque debidamente puede haber un futuro halagador" porque el suelo boscoso, entre coníferas y latifoliados, representa el 55 % del territorio nacional, que tiene una extensión de 112.492 kilómetros cuadrados. En coníferas, Honduras tiene 1,9 millones de hectáreas que si crecieran un metro cúbico cada una significaría 1,9 millones de metros cúbicos por año, para una industria de aserradero primario que anualmente requiere de un máximo de 800.000 metros cúbicos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Ganadería extensiva y cambio climático

Los bosques también son afectados por la ganadería extensiva y la tala ilegal, además del cambio climático que "han provocado los países sumamente industrializados", señaló Memoli.

Solo este año le han robado a Sansone alrededor de 1.000 metros cúbicos de madera, algo "bastante significativo" para una empresa que cosecha unos 20.000 metros por año, afirmó el gerente, que denunció que hay industriales que "compran producto de procedencia ilegal". Memoli considera que para frenar ese ilícito se necesita mayor presencia de la Policía, del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y de la Procuraduría General de la República, entre otras autoridades.

Al respecto, un funcionario de un organismo internacional que sigue de cerca la explotación de los bosques hondureños, que solicitó omitir su identidad, dijo a EFE que "la tala ilegal está ocurriendo sobre todo en bosques ejidales, que son propiedad de las alcaldías, y parques nacionales". "Eso está generando un impacto altamente negativo en lo que antes fue el Movimiento Cooperativo Forestal", agregó el informante.

"La policía cobra por ver y dejar pasar"