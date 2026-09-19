Clima este sábado en Honduras: tormentas eléctricas en algunas regiones

San Pedro Sula. Lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, acompañados de actividad eléctrica, se registrarán durante la tarde de este sábado 19 de septiembre en buena parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). El pronosticador de turno, Will Ochoa, explicó que las precipitaciones estarán relacionadas con el ingreso y convergencia de humedad y viento procedentes tanto del mar Caribe como del océano Pacífico.

“Debido a la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico, en horas de la tarde se nos estarán generando lo que son lluvias y chubascos de débiles moderados, acompañados de actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional”, señaló Ochoa. Las lluvias no tendrán la misma intensidad en todas las regiones. El pronóstico establece que los mayores acumulados se concentrarán principalmente en el sur, suroccidente, la zona central y el oriente del país. “Pero con mayor intensidad y mayores acumulados de precipitación ya sería para el sector sur, suroccidente, la región centro, así como también el oriente del país”, indicó el pronosticador de turno de Cenaos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse