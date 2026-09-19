Clima este sábado en Honduras: tormentas eléctricas en algunas regiones

San Pedro Sula. Lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, acompañados de actividad eléctrica, se registrarán durante la tarde de este sábado 19 de septiembre en buena parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
El pronosticador de turno, Will Ochoa, explicó que las precipitaciones estarán relacionadas con el ingreso y convergencia de humedad y viento procedentes tanto del mar Caribe como del océano Pacífico.
“Debido a la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico, en horas de la tarde se nos estarán generando lo que son lluvias y chubascos de débiles moderados, acompañados de actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional”, señaló Ochoa.
Las lluvias no tendrán la misma intensidad en todas las regiones. El pronóstico establece que los mayores acumulados se concentrarán principalmente en el sur, suroccidente, la zona central y el oriente del país.
“Pero con mayor intensidad y mayores acumulados de precipitación ya sería para el sector sur, suroccidente, la región centro, así como también el oriente del país”, indicó el pronosticador de turno de Cenaos.
En cuanto al comportamiento de las condiciones marítimas, Ochoa indicó que no se esperan mayores alteraciones y que tanto el golfo de Fonseca como el litoral Caribe presentarán oleaje dentro de los parámetros normales, con alturas de entre 1 y 3 pies.
Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 27 grados Celsius y una mínima de 19 grados. En la región central se esperan valores de hasta 31 grados y mínimas de 21, mientras que en la zona insular la temperatura oscilará entre los 25 y 29 grados.
Para la región norte se pronostica una máxima de 32 grados Celsius y una mínima de 24. En el oriente, las temperaturas alcanzarán los 31 grados como máximo y descenderán hasta los 22 grados durante las horas más frescas.
El sur continuará siendo la zona con la temperatura más elevada del país, con una máxima prevista de 37 grados Celsius y una mínima de 26. En el occidente, por su parte, se esperan condiciones más frescas, con temperaturas de 27 grados como máximo y 15 grados como mínima.