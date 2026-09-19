Nasry Asfura hablará sobre cambio climático en la asamblea de la ONU en Nueva York

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participará en la 81 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos, donde abordará los efectos del cambio climático y solicitará apoyo internacional para Honduras.

El mandatario viajará acompañado de la canciller Mireya Agüero y tiene previsto brindar un discurso durante su participación en la Asamblea General, que iniciará oficialmente el próximo 22 de septiembre.

Héctor Ordóñez, ministro de Comunicaciones, informó que Nasry Asfura expondrá ante la comunidad internacional los efectos que está provocando el cambio climático en Honduras y en otros países del continente.

"El presidente Nasry Asfura viaja este fin de semana para participar en la 81 asamblea ordinaria de la ONU, viaja para exponer los efectos del cambio climático que están afectando todo el continente", manifestó Ordóñez.

El funcionario agregó que el gobernante aprovechará su comparecencia para solicitar apoyo a las naciones más poderosas del mundo y que estas se sumen a las acciones para enfrentar las consecuencias del cambio climático.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Durante su estadía en Nueva York, Asfura también tiene previsto sostener reuniones bilaterales con otros presidentes y representantes de organismos internacionales, según informó el ministro de Comunicaciones.

Esta será la primera participación de Asfura con un discurso ante la Asamblea General de la ONU desde que asumió la Presidencia de Honduras. Su comparecencia está programada para la próxima semana.

Para el miércoles 23 de septiembre está previsto un encuentro de la Asamblea General dedicado a la acción climática y la transición justa, con temas relacionados con el desarrollo sostenible, los recursos y los efectos del cambio climático.

El viaje a Estados Unidos se produce después de que la noche del viernes 18 de septiembre Asfura encabezara una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), en la que se nombró como terroristas a tres organizaciones criminales.