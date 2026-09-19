  1. Inicio
  2. · Sucesos

Muere padre del exfutbolista Alfredo Mejía en un accidente de tránsito en Yoro

El accidente ocurrió en el sector Cuyamapa. También era el padre de la vicealcaldesa de El Negrito

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 10:34 -
  • Redacción La Prensa
Muere padre del exfutbolista Alfredo Mejía en un accidente de tránsito en Yoro

El vehículo quedó destruido en toda la parte frontal.

Fotografías: cortesía

El Negrito, Yoro. Un accidente de tránsito ocurrido en El Negrito, Yoro, dejó sin vida a un hombre este sábado.

La víctima del accidente es Alfredo Mejía, un hombre que conducía una camioneta Ford Escape, color azul. Circulaba por la carretera RN-23, cerca del sector Cuyamapa. Era acompañado por su esposa, quien está siendo atendida en un centro asistencial de la región, en condiciones estables.

Joven sale de posta policial y poco después es asesinado en Guaimaca, Francisco Morazán

Los primeros informes fotográficos muestran el vehículo en el que se conducía Mejía con la parte frontal destruida. En la colisión participó un camión, según reportes en la zona.

Mejía era padre de la actual vicealcaldesa de El Negrito, Mariela Mejía, y del exfutbolista y seleccionado nacional Alfredo Mejía, quien, además, militó en varios clubes como Real España, Marathón, Motagua, Panthrakikos, Levidiakos y Xanthi (estos últimos tres de Grecia).

Incendio consume por completo una vivienda en Brisas de Occidente, Cofradía

Agentes policiales de tránsito llegaron al sitio y comenzaron a levantar primeros indicios de investigación. En redes sociales, mensajes de consternación recordaron a Mejía como un miembro querido de la comunidad negriteña.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias