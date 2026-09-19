Muere padre del exfutbolista Alfredo Mejía en un accidente de tránsito en Yoro

El Negrito, Yoro. Un accidente de tránsito ocurrido en El Negrito, Yoro, dejó sin vida a un hombre este sábado.
La víctima del accidente es Alfredo Mejía, un hombre que conducía una camioneta Ford Escape, color azul. Circulaba por la carretera RN-23, cerca del sector Cuyamapa. Era acompañado por su esposa, quien está siendo atendida en un centro asistencial de la región, en condiciones estables.
Los primeros informes fotográficos muestran el vehículo en el que se conducía Mejía con la parte frontal destruida. En la colisión participó un camión, según reportes en la zona.
Mejía era padre de la actual vicealcaldesa de El Negrito, Mariela Mejía, y del exfutbolista y seleccionado nacional Alfredo Mejía, quien, además, militó en varios clubes como Real España, Marathón, Motagua, Panthrakikos, Levidiakos y Xanthi (estos últimos tres de Grecia).
Agentes policiales de tránsito llegaron al sitio y comenzaron a levantar primeros indicios de investigación. En redes sociales, mensajes de consternación recordaron a Mejía como un miembro querido de la comunidad negriteña.