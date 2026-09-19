Muere padre del exfutbolista Alfredo Mejía en un accidente de tránsito en Yoro

El Negrito, Yoro. Un accidente de tránsito ocurrido en El Negrito, Yoro, dejó sin vida a un hombre este sábado.

La víctima del accidente es Alfredo Mejía, un hombre que conducía una camioneta Ford Escape, color azul. Circulaba por la carretera RN-23, cerca del sector Cuyamapa. Era acompañado por su esposa, quien está siendo atendida en un centro asistencial de la región, en condiciones estables.