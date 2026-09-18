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Incendio consume por completo una vivienda en Brisas de Occidente, Cofradía

Un incendio consumió por completo una vivienda en Brisas de Occidente, Cofradía. No se reportaron personas lesionadas

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 15:40 -
  • Redacción La Prensa
Incendio consume por completo una vivienda en Brisas de Occidente, Cofradía

Feroz incendio destruye vivienda en Cofradía.

 Fotos: cortesía

Cortés, Honduras. Una vivienda fue consumida por un incendio registrado este viernes en el sector de Brisas de Occidente, en Cofradía, Cortés, dejando pérdida total del inmueble y de las pertenencias de la familia.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas durante la emergencia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para atender el incendio y controlar las llamas. Vecinos de la zona también se unieron a las labores para intentar sofocar el fuego.

Familia pierde su vivienda tras incendio en Cofradía.

Familia pierde su vivienda tras incendio en Cofradía.

 (Foto: cortesía)

Pese a los esfuerzos, las llamas consumieron por completo la vivienda, construida con láminas de zinc. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio.

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Se espera el informe correspondiente de las autoridades para determinar qué provocó la emergencia.

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