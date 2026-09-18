Incendio consume por completo una vivienda en Brisas de Occidente, Cofradía

Cortés, Honduras. Una vivienda fue consumida por un incendio registrado este viernes en el sector de Brisas de Occidente, en Cofradía, Cortés, dejando pérdida total del inmueble y de las pertenencias de la familia.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas durante la emergencia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para atender el incendio y controlar las llamas. Vecinos de la zona también se unieron a las labores para intentar sofocar el fuego.