Incendio consume llantera y provoca enorme columna de humo en Comayagüela

Comayagüela, Distrito Central. Un incendio de grandes proporciones se registró este martes en una llantera ubicada en el sector del Zonal Belén, en Comayagüela, generando una enorme columna de humo negro visible desde distintos puntos de la capital. El siniestro ocurrió cerca de la entrada a Las Mercedes y del centro comercial Mamá Nila, una zona con varios establecimientos comerciales. La magnitud de las llamas provocó que una densa columna de humo se elevara sobre el sector y pudiera ser observada desde diferentes puntos de Tegucigalpa y Comayagüela.

Ante la emergencia, unidades del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar para controlar el fuego y evitar que las llamas alcanzaran otros negocios ubicados en los alrededores. Los equipos de emergencia trabajaban en las labores de extinción mientras se evaluaba la situación en el establecimiento afectado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hasta el momento no se han reportado detalles oficiales sobre personas heridas o las posibles causas que originaron el incendio. Las autoridades también deberán determinar la magnitud de los daños materiales ocasionados por el fuego en la llantera.

Debido a la emergencia, se recomienda a las personas que circulan por el sector tomar precauciones y facilitar el paso de los vehículos de emergencia. El humo generado por la quema de materiales propios de una llantera se extendió por el cielo de la capital, llamando la atención de los ciudadanos.