Estabilizado el gran incendio forestal del suroeste en España tras quemar 38.000 hectáreas

Huelva, España

Las autoridades de la región española de Andalucía anunciaron este domingo que el gran incendio de Huelva (suroeste) quedó estabilizado después de nueve días de trabajos y más de 38.000 hectáreas afectadas de once municipios. Además, se prevé el regreso a sus viviendas de las 417 personas que continúan evacuadas de manera preventiva por seguridad. El fuego, con un contorno de 210 kilómetros, había cruzado a la provincia limítrofe de Sevilla, pero ahora el nivel de emergencia baja de 2 a 1, lo que significa el repliegue de la Unidad Militar de Emergencias.

La extinción definitiva "no se alcanzará hasta dentro de varias semanas", advirtió el presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en declaraciones a los medios. A partir de ahora, los equipos del plan antiincidencios mantendrán una "labor de centinela" y de retaguardia para controlar, refrescar y enfriar la superficie paulatinamente.

En otro gran siniestro que afecta a Huesca (noreste español), las brigadas consiguieron consolidar buena parte del perímetro tras una noche intensa de los medios terrestres y la maquinaria pesada para contener el fuego, que devastó más de 16.000 hectáreas desde el lunes pasado, cuando comenzó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con apoyo del Ejército, unos mil efectivos trabajan de manera constante en la zona por medio de relevos, incluidos cien bomberos franceses con 16 autobombas y un helicóptero. En el oeste del país, un incendio que comenzó en la provincia de Zamora traspasó la frontera para llegar a Portugal.