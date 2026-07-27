España afronta horas críticas por los incendios ante una nueva ola de calor

Madrid, España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, admitió este lunes que "quedan horas difíciles, complejas" para combatir los graves incendios forestales activos, que quemaron al menos 85.000 hectáreas los últimos días, mientras se anuncia una nueva ola de calor. Incidió en que es una "prioridad" defender "la vida de la gente, los núcleos de población y luchar contra el incendio", además de pedir "paciencia y comprensión" a la ciudadanía. Sánchez visitó hoy el puesto de mando avanzado que gestiona las operaciones del incendio de la provincia de Castellón (este), donde el fuego quemó al menos 7.200 hectáreas y 16.000 personas siguen evacuadas, además de 64.000 confinadas.

A esa superficie se añaden las cerca de 80.000 hectáreas destruidas por los incendios de las provincias limítrofes de Ávila, Madrid y Toledo, en el centro del país, donde el Gobierno decretó la emergencia nacional y dirige las operaciones de control y extinción. Solo en Ávila ardieron hasta ahora al menos 50.000 hectáreas, el mayor siniestro forestal de España de todos los tiempos, según los registros. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En Madrid están dañadas un mínimo de 25.000 hectáreas y 2.000 en Toledo, según datos oficiales, al margen de la superficie devastada en otras partes del país por incendios menos importantes, pero aún activos. En total, son 90.949 las personas afectadas en estas tres últimas provincias, de las cuales 63.152 han sido evacuadas de las localidades amenazadas por el fuego y otras 27.797 permanecen confinadas ante el riesgo que suponen los siniestros en sus municipios o los adyacentes.