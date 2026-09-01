Juan Orlando Hernández queda libre tras resolución favorable en el caso Pandora II

Tegucigalpa, Honduras. El expresidente Juan Orlando Hernández recibió este martes un sobreseimiento definitivo por los delitos de lavado de activos y fraude en el caso Pandora II, luego de que un juez de garantía concluyera la audiencia inicial y notificara su resolución a las partes procesales. Con esta decisión, el proceso penal contra el exmandatario queda extinguido, de acuerdo con lo informado tras la lectura de la resolución judicial. El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que la resolución permitirá extender la carta de libertad definitiva a Hernández y dejará sin valor ni efecto las medidas cautelares que le habían sido impuestas anteriormente.

Según la resolución, el juez determinó que no existió la trazabilidad necesaria sobre los fondos que supuestamente fueron destinados a una campaña política. Asimismo, consideró que tampoco se estableció que los 11 convenios señalados durante el proceso fueran producto del Poder Legislativo, uno de los aspectos analizados durante la audiencia inicial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las pruebas presentadas durante la audiencia

Durante el desarrollo de la audiencia, la defensa de Hernández logró la admisión y evacuación de 31 medios de prueba documentales, además de un testigo. De acuerdo con lo expuesto por la defensa, estos elementos buscaban demostrar que las decisiones investigadas fueron adoptadas por Hernández cuando se desempeñaba como presidente del Congreso Nacional y no como titular del Poder Ejecutivo. Por su parte, el Ministerio Público presentó 16 medios de prueba documentales, un testigo y tres pericias como parte de los elementos utilizados para sustentar su acusación.

Sin embargo, según la resolución judicial, las pericias establecieron que la utilización del presupuesto correspondió al Poder Ejecutivo, institución que no era presidida por Hernández durante el período señalado en la investigación. Tras valorar los distintos medios de prueba presentados por las partes, el juez resolvió dictar el sobreseimiento definitivo a favor del expresidente por los delitos de lavado de activos y fraude.

La resolución puede ser apelada

Las partes procesales quedaron notificadas de la decisión judicial. En caso de inconformidad, cualquiera de ellas puede presentar el recurso de apelación correspondiente ante la Corte de Apelaciones.