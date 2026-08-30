JOH es recibido por nacionalistas en Gracias y afirma que “la verdad no se negocia”

Lempira, Honduras. Entre banderas de Honduras, distintivos del Partido Nacional y muestras de respaldo, el expresidente Juan Orlando Hernández fue recibido este domingo por un grupo de simpatizantes en Gracias, Lempira, su ciudad natal. La llegada del exmandatario estuvo acompañada de aplausos y pirotecnia por parte de los asistentes, quienes se concentraron para expresarle su apoyo luego de su regreso a Honduras el pasado 26 de julio. Durante su intervención, Hernández aseguró que su visita tenía como propósito agradecer a los habitantes de Lempira que, según dijo, permanecieron pendientes de su situación y oraron por él durante el proceso judicial que enfrentó en Estados Unidos.

“Gratitud en mi corazón, rencor para nadie”, expresó el exgobernante, quien también hizo un llamado a buscar la unidad entre los hondureños y entre los habitantes de su departamento. Hernández se refirió además a la posibilidad de retomar su actividad política ante el respaldo mostrado por dirigentes y simpatizantes del Partido Nacional. Sin embargo, afirmó que por ahora sus prioridades son su familia, contar su historia y recuperar lo que, según sus palabras, les han quitado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Mi prioridad en este momento es clara, es mi familia, es contar mi historia, y es también, recuperar lo que nos han quitado”, manifestó durante una entrevista concedida durante su visita.

Uno de los momentos centrales de su discurso ocurrió cuando recordó el proceso judicial que enfrentó en Estados Unidos y aseguró que rechazó la posibilidad de negociar con la Fiscalía de ese país. Según relató, un abogado le advirtió sobre las pocas posibilidades que tendría de regresar a Honduras. Hernández afirmó que incluso pidió que no volvieran a plantearle una negociación y sostuvo que su posición se mantuvo firme porque, según sus palabras, “la verdad no se negocia nunca”. El expresidente también aseguró que espera que con el tiempo se conozca su versión de los hechos. Además de hablar sobre su situación personal, Hernández planteó al Partido Nacional la necesidad de priorizar a los sectores más vulnerables y mencionó programas sociales implementados durante su administración. Entre los grupos que citó están los guías de familia, promotores del Bono y maestros vinculados al programa Proheco. El exmandatario afirmó que estos sectores han visto afectados sus derechos y aseguró que continuará respaldando sus reclamos. Hernández regresó a Honduras después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le concediera un indulto en diciembre de 2025. El beneficio puso fin a la condena de 45 años de prisión que había recibido en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, sentencia dictada después de su extradición en 2022.