Estrella Roja vs Olimpia, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde verlo

Honduras.

El Estrella Roja de Danlí tiene un invitado especial esta tarde al recibir en el Estadio Marcelo Tino al Olimpia de Eduardo Espinel en el duelo correspondiente a la quinta jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El nuevo inquilino de la Liga Nacional quiere seguir dando la sorpresa y va en busca dar el golpe ante los Albos. Son sextos en la tabla de posiciones con 7 puntos, y de dar el golpe este domingo con un triunfo, empatarían a los leones en los primeros puestos.

Recordemos que el Estrella Roja cayó en su debut ante el Olancho FC (0-1), pero luego recompuso su camino en Primera División y desde entonces no ha perdido: visitó el Estadio Nacional y dio el batacazo con el 0-2 propinado a Motagua. Para la tercera fecha igualó 2-2 ante Lobos de la UPNFM y en su último compromiso goleó 5-2 al Juticalpa FC.