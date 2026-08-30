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Estrella Roja vs Olimpia, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde verlo

Olimpia visita este domingo el Estadio Marcelo Tinoco para enfrentarse al Estrella Roja en la quinta jornada

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 11:26 -
  • Lesly Gutiérrez
Estrella Roja vs Olimpia, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde verlo

Estrella Roja y Olimpia se enfrentan esta tarde en el Estadio Marcelo Tinoco.
Honduras.

El Estrella Roja de Danlí tiene un invitado especial esta tarde al recibir en el Estadio Marcelo Tino al Olimpia de Eduardo Espinel en el duelo correspondiente a la quinta jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El nuevo inquilino de la Liga Nacional quiere seguir dando la sorpresa y va en busca dar el golpe ante los Albos. Son sextos en la tabla de posiciones con 7 puntos, y de dar el golpe este domingo con un triunfo, empatarían a los leones en los primeros puestos.

Recordemos que el Estrella Roja cayó en su debut ante el Olancho FC (0-1), pero luego recompuso su camino en Primera División y desde entonces no ha perdido: visitó el Estadio Nacional y dio el batacazo con el 0-2 propinado a Motagua. Para la tercera fecha igualó 2-2 ante Lobos de la UPNFM y en su último compromiso goleó 5-2 al Juticalpa FC.

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Enfrente tendrán al autoritario Olimpia. Un equipo Albo que viene con la moral en alto luego de vencer al Saprissa en el clásico durante la semana, que le sirvió para quedarse con el liderato de su grupo en la Copa Centroamericana y, además, cerrar con paso perfecto en la fase de grupos del torneo de la zona.

Ahora bien, los dirigidos por Eduardo Espinel tampoco han caído en el Apertura 2026. Se estrenaron con un triunfo 2-0 sobre los Lobos UPNFM, posteriormente vencieron 1-3 al Juticalpa FC y ganaron el derbi capitalino por 3-1 ante Motagua. En la pasada fecha estuvieron a punto de perder su invicto, pero con un gol in extremis de Kilmar Peña, rescató un valioso empate 1-1 ante el Olancho FC.

El Estrella Roja tendrá que mostrar su mejor versión como recién ascendido a la Liga Nacional, mientras que por parte del Olimpia, intentará poner su jerarquía en el fútbol hondureño sobre la mesa en un duelo que promete muchas emociones.

Horario y dónde ver el Estrella Roja vs Olimpia

El cotejo comenzará a partir de las 3:00 pm en el Estadio Marcelo Tinoco. El duelo entre Estrella Roja y Olimpia se podrá ver a través del canal de Deportes TVC, además del minuto a minuto en www.laprensa.hn.

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Lesly Gutiérrez
Lesly Gutiérrez
Periodista

Licenciada en Periodismo, formada en las aulas del Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC). Trabajo para las plataformas digitales de Diario DIEZ, La Prensa y El Heraldo como redactora de contenido deportivo nacional e internacional desde 2022.

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