Espinel tras vencer a Saprissa y manda mensaje: "Siempre vamos a ser favoritos"

Tegucigalpa, Honduras.

Consultado sobre si este triunfo ratifica de forma definitiva a Olimpia como el club más grande de Centroamérica por encima de Saprissa , Espinel prefirió la mesura y tiró la pelota al campo del debate: "Eso se lo dejo a ustedes", sentenció el timonel uruguayo.

En la conferencia de prensa posterior al choque, el director técnico Eduardo Espinel no ocultó su satisfacción por el rendimiento de sus dirigidos y aprovechó el momento para responder a las dudas vertidas antes del arranque del certamen. El estratega enfatizó que el presente que atraviesa el club es fruto exclusivo del trabajo diario y del compromiso del plantel, desestimando los señalamientos sobre la conformación de la plantilla.

Con un contundente 2-1 sobre el Deportivo Saprissa, Olimpia se adjudicó el liderato absoluto del Grupo A y cerró una fase de grupos perfecta en la Copa Centroamericana 2026 . Tras la victoria, el conjunto melenudo ya puso la mirada en su siguiente objetivo: el Club Deportivo Luis Ángel Firpo de El Salvador, rival al que enfrentará en la ronda de cuartos de final.

En la previa usted decía que había que dar un golpe de autoridad. ¿Siente que de esa manera su equipo reafirma el favoritismo para ir por el título que tanto sueña usted y el grupo?

Sí, dentro de la charla motivacional les dije que debíamos demostrar, pese a los comentarios de afuera sobre la falta de riqueza en el plantel en comparación con otros momentos, que somos un grupo con la necesidad de representar y competir al máximo nivel con la camiseta de Olimpia. Vamos a intentar definir el campeonato y demostramos que el trabajo está por encima de los nombres y de los presupuestos.

Tomando en cuenta que tuvieron un primer tiempo casi perfecto, ¿se va con la sensación de que dejan la vara muy alta? ¿Sabe de la presión que ahora exigirá mantener o superar este nivel para ser campeones?

Olimpia es favorito hasta en un campeonato de ajedrez, sin importar los jugadores o el momento del equipo. Siempre vamos a ser favoritos a nivel local e internacional. Sin embargo, no nos dejamos llevar por lo de afuera; nuestra única presión es trabajar todos los días para ser competitivos en cada partido y ver hasta dónde alcanza ese esfuerzo.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Olimpia logra marca perfecta y clasifican los tres clubes hondureños. Con una plantilla de muchos jóvenes y menos fichajes, ¿qué mensaje se le manda al país y al fútbol hondureño?

Primero, felicitar a los otros equipos de Honduras porque es importante para el crecimiento del fútbol nacional y para borrar la imagen de quienes se burlan de él. El mensaje es no ser tan negativos, creer en el fútbol hondureño y entender que con menos presupuesto se puede competir. Todo esto se debe al trabajo y al compromiso de los jugadores.

¿Se ratificó ser el más grande de Centroamérica?

Eso se lo dejo para ustedes.