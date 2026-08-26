Evacúan pericias en audiencia contra Juan Orlando Hernández por caso Pandora II

Teguicgalpa, Honduras.

Tegucigalpa, Honduras. El proceso judicial contra el expresidente Juan Orlando Hernández continúa este miércoles en Honduras, como parte del caso Pandora II, en el que enfrenta acusaciones por presunto fraude y lavado de activos. Durante la jornada está prevista la evacuación de pericias y del último testigo admitido al ente acusador del Estado, informó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial. Silva explicó que, una vez concluida la participación del testigo, se desarrollarán tres pericias relacionadas con auditoría forense y análisis financiero.

“En este caso, recordemos que como se habla de presupuestos que se utilizó a través de varias secretarías de Estado, son bastante detalladas estas pericias”, señaló el portavoz judicial. Según Silva, la jornada podría extenderse durante toda la tarde debido al volumen y detalle de las pruebas que serán evacuadas en el proceso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El portavoz aclaró que este miércoles no necesariamente se emitirá una resolución, debido a que todavía falta conocer los medios de prueba presentados por la defensa técnica de Hernández. A la defensa del expresidente le fueron admitidos 31 medios de prueba documentales y un testigo, por lo que Silva advirtió que la audiencia podría prolongarse.

JOH pide que se haga justicia

Antes de ingresar a la audiencia, Hernández difundió un video en sus redes sociales, en el que agradeció el respaldo recibido y afirmó que mantiene la expectativa de que se haga justicia. El exmandatario también se refirió a una reunión virtual que sostuvo con personas vinculadas a programas del gobierno anterior, entre ellas guías de familia, promotores del Bono y maestros PROHECO.

En su mensaje, Hernández aseguró que miles de personas fueron despedidas de manera injusta y expresó su respaldo a quienes buscan el pago de prestaciones y otras compensaciones.

Sobre el proceso judicial que enfrenta, Hernández calificó el caso como una “persecución política” y sostuvo que las acusaciones carecen de sustento. También afirmó que las pruebas presentadas hasta ahora no demostrarían su vinculación con los hechos investigados. “Estoy convencido por todo lo que hemos revisado que ahí no existe absolutamente nada”, manifestó Hernández, quien negó que en el caso Pandora II existan delitos de fraude y lavado de activos. El expresidente también cuestionó que pueda atribuírsele responsabilidad únicamente por haber ocupado cargos públicos y mencionó resoluciones previas relacionadas con el expediente.

Mientras la audiencia continúa, el Ministerio Público y la defensa deberán presentar y controvertir las pruebas admitidas ante el juez, quien tendrá la responsabilidad de valorar los elementos incorporados al proceso.