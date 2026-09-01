Amplios cortes de luz en estas zonas de Honduras este miércoles 2 de septiembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este miércoles 2 de septiembre del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Atlántida, Francisco Morazán y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En La Ceiba, los cortes afectarán a los habitantes de las colonias Los Bomberos, residencial Atlante, Los Fuertes, Buenos Aires, Miraflores, residencial Las Colinas, Lomas de Buenos Aires, Merren, Melgar 2, Villa H, San Juanes, así como los barrios Mejía, Independencia, Solares Nuevos y sectores aledaños. También se contempla la interrupción en las inmediaciones de la Universidad Católica de Honduras, colonia Bantral, Los Portales y distintos puntos del centro de La Ceiba, entre ellos la avenida Morazán, desde el centro comercial Uniplaza hasta la funeraria San José; el bulevar 15 de Septiembre, desde el cementerio del barrio Mejía hasta la esquina del Banco Central, y la avenida La República, desde Casa Rafael hasta el parque central. En estos sectores de La Ceiba, la suspensión del servicio está prevista entre las 8:30 a. m. y las 4:30 p. m.
Otra amplia zona de La Ceiba también tendrá interrupciones durante el mismo horario. Entre los sectores mencionados figuran las colonias Dantoni, Edén, SitrafA, Sitramedys, La Portuaria, Sitramacsa, Piñanza, Hondutel, Esquipulas, Miramar, La Culata, Villa Real, Los Locutores, Alambra, Sutrafco y El Dorado. El listado incluye además puntos como la Policía Nacional de Tránsito, Infop, mercado San José, UTH, plantel de la ENEE, colonia Los Maestros, Energúa, hospital Atlántida, hospital Suizo Hondureño, hospital Euro-Honduras y hospital Centro Médico. También resultarán afectados varios tramos viales, entre ellos la calle 8, desde la zona de Mazapán hasta Banco de Occidente; la avenida La República, desde el hotel París hasta el centro penal, y la avenida San Isidro, desde Burger King hasta el muelle fiscal.
La interrupción del servicio también alcanzará varios municipios y comunidades de Atlántida. En El Porvenir se incluyen las aldeas Montevideo, Burgos, El Pino, Caracas, La Unión, Monte Pobre, El Bambú, Cáceres, El Gancho, Orotina, Saladito, Camelias y El Chorizo. En San Francisco aparecen la colonia Hyde, la escuela JFK, San Francisco Viejo, La Frutera, el Cuarto Batallón de Infantería, Santa Ana, CAICESA y la aldea El Naranjal. Mientras tanto, en La Masica se contempla la interrupción en sectores como La Cumbre, colonia Alemana, Pozo Sarco, Río Cuero, Monte Negro, Trípoli, Los Indios, Punta de Rieles, El Embarcadero, Tierra Firme, San Antonio, Agua Caliente, El Oro y San Juan Benque. El corte también abarcará comunidades de San Juan Pueblo, La Libertad, La Guadalupe, La Ensenada y Esparta, además de instalaciones hidroeléctricas y otras zonas rurales de Atlántida.
Otro grupo de sectores de La Ceiba tendrá interrupciones entre las 8:30 a. m. y las 4:30 p. m.. En el listado figuran las colonias Villa Linda, Los Pinos, Satélite, Las Vegas, Melgar 2, Gonzalo Rivera, Villas Catleen, Danto Arriba, La Esperanza, Yesenia Castillo, Dantillo, Villas del Carmen, Las Delicias y San Juanes. También se incluyen San Martín, Las Flores, La Ponce, Montecristo, Ramón Leva, residencial San Gabriel, Leyde, Palmira, residencial Quinta San Fernando, Casa Blanca, Villa Santa Lucía, CRILA, Bajos de Palmira, Trejo, Universidad, Los Fotógrafos y Vista al Mar. La interrupción alcanzará además a sectores como El Búfalo, Gracias a Dios, colonia Menonita, 26 de Junio, Lomas de Palmira, Rodas, Armenia Bonito, CURLA, Marisol 1 y 2, Villa Romana, Vista Palmira, Sitraleyde, Nueva Era y el Aeropuerto Internacional Golosón.
En el mismo horario aparecen las colonias Roberto Padilla, Miramontes, 15 de Septiembre, Club de Leones, El Confite, Irías Navas, Villa Olímpica, Carril del 7 y 8, Xochimilco, Municipal, Bonitillo, Rivera del Caribe, Cerrato, Primero de Mayo, Villa del Este, Santander, Villa Hermosa, Magnolia, La Pizzaty Sur, Riviera, Las Acacias Oeste, Panayotti, Bella Vista y Carmen Elena. Asimismo, se contempla la interrupción en los barrios Alvarado, La Merced Oeste, Imán Oeste y Potreritos, además de varios tramos de las avenidas 14 de Julio y San Isidro.
En el Distrito Central, la suspensión del servicio eléctrico afectará parte del Hospital María, Altos del Trapiche, la Procuraduría General de la República, residencial El Trapiche, Dimasa Ford, Excel Automotriz, Econo Rent a Car, Trapiche III Etapa, Cooperativa Sagrada Familia, Futeca, Distrito Artemisa, CCI, colonia Hato de Enmedio y Altos de Covespul. También se contempla a sectores cercanos al Hospital San Jorge El Hato, residencial Valencia, Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas, Banpaís, Plaza Azul, Lomas del Guijarro Sur, residencial Payaquí, Escuela Americana, Embajada de México y parte de Lomas de Tepeyac. En estos sectores del Distrito Central, la interrupción está prevista entre las 8:30 a. m. y las 4:30 p. m.
Otro grupo de zonas del Distrito Central incluye a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Ferromax, Prados Universitarios en sus etapas I, II y III, Bigos, Lithopress, Pacasa, Didemo Honda y Mudanzas Internacionales.
La lista también contempla la funeraria Jardines de Paz Suyapa, aldea Suyapa, barrio La Cruz, colonia Suyapita, parte del Hospital María, Centro Hondureño del Niño Quemado, barrio El Calvario y el sector Sinaí de la aldea Suyapa. Además, figuran sectores del bulevar Suyapa y establecimientos como CIMEQH, edificio Torre Libertad, Mall Multiplaza, hotel Intercontinental, Pricesmart, Bolsa Centroamericana de Valores, Banpaís, Agencias Panamericanas, Canón, Tecnisa, Educrédito, edificio Tovar López y Asociados, Hondured y hotel Minister. La interrupción también alcanzará la colonia Florencia Norte, CICH, Florencia Oeste, Plaza Mónica, KFC, Pizza Hut, McDonald's y Paseo Colonial, junto con sectores aledaños. El horario establecido es de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
En Cortés, las interrupciones programadas afectarán sectores de San Buenaventura, la Generadora Río Blanco, San Francisco de Yojoa, Quebradas de Agua, Fundación Ahle, parte de la aldea Oropéndolas y la granja avícola La Unión. En estas zonas, el corte está programado entre las 8:30 a. m. y las 2:30 p. m.
En Villanueva, Cortés, el listado incluye la colonia Hacienda Real, residenciales Guacamaya etapas I y II, Pueblo Nuevo, ZIP Buena Vista, Tropigas, Bemex, Colisa, motel Lucero de Sula, colonia Monte María, barrio El Centro, barrio Las Flores y aldea El Paraíso. También figuran Coxgas, Palmaplast, Dinaplast, Plastinova, residencial La Hacienda, Térmica Villanueva, Alfa Pack, Grupo Jaremar, residencial Real del Puente etapas I y II, residencial Búfalo Villa e IndeHma (Yodeco). La interrupción también se extenderá a PronorSA, Generación, Bendición de Dios, colonia Luis García Bustamante, Los Castaños I, II y III, Las Colinas, Nueva Samaritana, Nuevo Renacer, Gran Bretaña, Santa Eduviges, El Corozal I y II, Brisas de El Calán y colonia El Calán. Asimismo, se incluyen colonia España, aldea El Calán, aldea El Marañón, Villas del Río, kilómetro 71, Vista Hermosa etapas I y II, residencial San Ángel, Brisas del Rosario, Alcón, Kimberly Clark, Plásticos Gamoz, Olepsa y Tapas de Centroamérica. Para estos sectores de Villanueva, la suspensión está contemplada entre las 8:30 a. m. y las 4:30 p. m.
En San Pedro Sula, el corte será más acotado y afectará al barrio Río Piedras Norte, bulevar Morazán y barrio Los Andes, específicamente en sus sectores centro y sur. En estos puntos, la interrupción del servicio está programada entre las 8:30 a. m. y las 2:30 p. m.