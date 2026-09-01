Amplios cortes de luz en estas zonas de Honduras este miércoles 2 de septiembre

Otro grupo de sectores de La Ceiba tendrá interrupciones entre las 8:30 a. m. y las 4:30 p. m.. En el listado figuran las colonias Villa Linda, Los Pinos, Satélite, Las Vegas, Melgar 2, Gonzalo Rivera, Villas Catleen, Danto Arriba, La Esperanza, Yesenia Castillo, Dantillo, Villas del Carmen, Las Delicias y San Juanes. También se incluyen San Martín, Las Flores, La Ponce, Montecristo, Ramón Leva, residencial San Gabriel, Leyde, Palmira, residencial Quinta San Fernando, Casa Blanca, Villa Santa Lucía, CRILA, Bajos de Palmira, Trejo, Universidad, Los Fotógrafos y Vista al Mar. La interrupción alcanzará además a sectores como El Búfalo, Gracias a Dios, colonia Menonita, 26 de Junio, Lomas de Palmira, Rodas, Armenia Bonito, CURLA, Marisol 1 y 2, Villa Romana, Vista Palmira, Sitraleyde, Nueva Era y el Aeropuerto Internacional Golosón.

En el mismo horario aparecen las colonias Roberto Padilla, Miramontes, 15 de Septiembre, Club de Leones, El Confite, Irías Navas, Villa Olímpica, Carril del 7 y 8, Xochimilco, Municipal, Bonitillo, Rivera del Caribe, Cerrato, Primero de Mayo, Villa del Este, Santander, Villa Hermosa, Magnolia, La Pizzaty Sur, Riviera, Las Acacias Oeste, Panayotti, Bella Vista y Carmen Elena. Asimismo, se contempla la interrupción en los barrios Alvarado, La Merced Oeste, Imán Oeste y Potreritos, además de varios tramos de las avenidas 14 de Julio y San Isidro.