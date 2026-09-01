Critican a Miss México por un gesto con Miss Morelos

María Vargas, quien fue coronada como Miss Universe México 2026, enfrenta su primera polémica. Y es que en redes sociales se ha filtrado un video en el que aparece dirigiéndose a Karel Espinoza, representante de Morelos, con un tono que usuarios en redes sociales califican de prepotente.
En uno de los videos difundidos, se observa a María Vargas realizando un gesto brusco hacia su compañera de Morelos durante la competencia de traje típico.
En la imagen: Miss México y Miss Morelos.
En el video, Vargas le dice a Espinoza: “Miss Morelos, Miss Morelos, voy a pasar”. Lo que desató la discusión en redes fue el tono con el que fue dicha y el lenguaje corporal que acompañó las palabras: usuarios en X e Instagram describieron la actitud de la originaria de Jalisco como soberbia y excéntrica.
Karel Espinoza tiene 27 años, mide 1.68 metros y cuenta con una licenciatura en Administración y Negocios Internacionales. Llegó al certamen como representante de Morelos y alcanzó el Top 10 de la competencia.
Hasta el momento, María Vargas no se ha pronunciado sobre la polémica por este video.
Este escándalo no llega presisamente en un buen momento para la nueva Miss México. Y es que el video circuló justo cuando Jalisco celebraba su doble victoria en Los Cabos. María Vargas no solo se coronó Miss Universe México 2026 la noche del sábado, sino que su traje típico, el Cosmos Wixárika, también ganó la competencia de Traje Nacional el 26 de agosto.
Ambas victorias para Miss Jalisco han desatado una ola de críticas en redes sociales. Varios usuarios señalan que la suma de resultados favorables a un mismo estado olía a favoritismo, y que otras candidatas merecían el reconocimiento en la categoría de traje típico
Cosmos Wixárika, el traje que ganó y que también generó críticas. El traje que Joel García, diseñador jalisciense, creó para Vargas tomó su nombre de la cosmovisión del pueblo wixárika —también conocido como huichol—, presente históricamente en Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. La iconografía de esa cultura incluye el venado, el maíz, el peyote, el águila y figuras geométricas características de sus artesanías.
En redes sociales han surgido varias críticas contra María Vargas tras su triunfo. En la imagen, la reina anterior, Fátima Bosch, es la encargada de coronarla tras anunciar su victoria.
En sus cuentas oficiales, María Vargas se ha limitado a compartir contenido de celebración tras recibir la corona de manos de la reina saliente, Fátima Bosch.
María Vargas continuará con sus preparativos oficiales para representar al país en la edición 75 de Miss Universo, programada para el próximo 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.