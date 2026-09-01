Ingrid Martz: exesposo le pide pensión alimenticia y la mitad de sus bienes

El representante legal explicó en entrevista con el programa “De Primera Mano” que la petición incluye también que Martz cubra los honorarios de los abogados de su expareja, pese a que ya existía un convenio previo entre las partes.Ese convenio, según Pous, establecía que no habría pensión para ninguno de los dos y que ambos se harían cargo del 50% de los gastos de su hija en común. Por ello, calificó como “sin sentido” la nueva exigencia económica.