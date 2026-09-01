Ingrid Martz: exesposo le pide pensión alimenticia y la mitad de sus bienes

La actriz y conductora mexicana Ingrid Martz atraviesa un nuevo capítulo en su proceso de divorcio, marcado por reclamos patrimoniales y económicos de su exesposo Rodrigo Luque.
El representante legal explicó en entrevista con el programa “De Primera Mano” que la petición incluye también que Martz cubra los honorarios de los abogados de su expareja, pese a que ya existía un convenio previo entre las partes.Ese convenio, según Pous, establecía que no habría pensión para ninguno de los dos y que ambos se harían cargo del 50% de los gastos de su hija en común. Por ello, calificó como “sin sentido” la nueva exigencia económica.
El abogado detalló que el exesposo busca el 50% de todos los bienes, incluidos los heredados en copropiedad con la madre y el hermano de Martz. “No tiene razón ni sustento”, afirmó al respecto.
En cuanto a la convivencia con la menor, Pous explicó que una jueza fijó un régimen semanal alternado: una semana con cada progenitor.
La entrega se realiza a la mitad del sábado y la devolución a la mitad del domingo, lo que, dijo, interrumpe la dinámica familiar de ambos. El abogado también cuestionó los argumentos económicos del exesposo, quien asegura no tener ingresos para justificar la pensión.
Por su parte, Ingrid Martz ha preferido mantener discreción sobre el proceso, aunque reconoció que ha sido una etapa desgastante y emocionalmente difícil. “Yo le pido muchísimo a Dios que esto acabe pronto, que todo cierre bien”, expresó.
La actriz también manifestó que, pese a las diferencias, desea que al padre de su hija le vaya bien y encuentre tranquilidad, pues considera que su bienestar repercute directamente en la felicidad de la menor.
“Yo le deseo a él lo mejor, que sea feliz, de verdad, porque si él está tranquilo, mi hija va a ser una hija feliz”, declaró Martz en un mensaje público.
Uno de los momentos más complicados para la actriz ocurre al despedirse de su hija cada semana. Reconoció que los domingos, cuando debe entregarla, se han convertido en días especialmente difíciles.