"Chuchito Nini", el sicario de 16 años que habría sido abatido por militares

Michoacán, México. Jesús Sandoval, conocido con el alias de "Chuchito Nini", habría muerto durante el operativo desplegado el 31 de agosto en el municipio de Los Reyes, Michoacán, México, donde elementos de las fuerzas federales y estatales sostuvieron un enfrentamiento armado con presuntos integrantes de un grupo criminal. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que durante la madrugada de ese lunes se registró una confrontación en la zona como parte de una operación en la que participaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Guardia Civil estatal.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han confirmado públicamente que entre las personas abatidas se encuentre Luis Enrique Barragán Chávez, alias "El Wicho" o "R5", señalado como uno de los principales líderes del grupo criminal con presencia en Los Reyes y relacionado con la extorsión a productores de aguacate. Sin embargo, versiones extraoficiales sostienen que Barragán Chávez habría muerto durante el enfrentamiento. Esas mismas fuentes señalan que junto a él habrían perdido la vida Jesús Sandoval y William Álvarez, alias "El Maníaco", a quien identifican como integrante de la estructura armada de la organización.

Los reportes no oficiales también hablan de al menos cinco presuntos sicarios muertos durante la operación, además del aseguramiento de armas, vehículos y equipo táctico. Esta información no ha sido confirmada en su totalidad por las autoridades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Quién era "Chuchito Nini"?

Jesús Sandoval era señalado en reportes y publicaciones difundidas en redes sociales como integrante de la estructura armada del denominado Cártel de Los Reyes. Algunas de esas versiones, que no cuentan con confirmación oficial, lo identificaban como supuesto sobrino de "El Wicho" y como parte de su esquema de seguridad personal. En redes sociales circularon fotografías atribuidas a Sandoval en las que aparece con armas largas y vestimenta de tipo militar. Una de las imágenes lo mostraría portando un fusil FN MK16 equipado con un cargador de tambor, mientras que en otras aparece con uniforme camuflado, chaleco táctico y equipo de protección. También comenzaron a difundirse imágenes relacionadas con su presunta muerte después del operativo. Entre ellas figura una fotografía en la que aparece junto a un vehículo acompañada de un mensaje de despedida. La autenticidad y procedencia de este material no han sido establecidas oficialmente. Otras versiones difundidas en plataformas digitales le atribuyen una cuenta de Instagram bajo el nombre "Chuchito Pistolas", desde la cual supuestamente mostraba contenido relacionado con la organización criminal. Un organigrama de carácter extraoficial que circuló en redes sociales lo ubicaba como uno de los hombres de mayor confianza de "El Wicho", junto con otros integrantes identificados con los alias de "Tercer Elemento" y "El Bravo". Su nombre también habría aparecido en reportes relacionados con disputas por el control territorial, extorsiones contra productores de aguacate y enfrentamientos con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Algunas de esas versiones incluso lo señalan de participar en el reclutamiento de menores para la organización, aunque este señalamiento tampoco ha sido confirmado oficialmente.

El ascenso de "El Wicho"