"Chuchito Nini", el sicario de 16 años que habría sido abatido por militares

Michoacán, México. Jesús Sandoval, conocido con el alias de "Chuchito Nini", habría muerto durante el operativo desplegado el 31 de agosto en el municipio de Los Reyes, Michoacán, México, donde elementos de las fuerzas federales y estatales sostuvieron un enfrentamiento armado con presuntos integrantes de un grupo criminal.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que durante la madrugada de ese lunes se registró una confrontación en la zona como parte de una operación en la que participaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Guardia Civil estatal.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han confirmado públicamente que entre las personas abatidas se encuentre Luis Enrique Barragán Chávez, alias "El Wicho" o "R5", señalado como uno de los principales líderes del grupo criminal con presencia en Los Reyes y relacionado con la extorsión a productores de aguacate.
Sin embargo, versiones extraoficiales sostienen que Barragán Chávez habría muerto durante el enfrentamiento. Esas mismas fuentes señalan que junto a él habrían perdido la vida Jesús Sandoval y William Álvarez, alias "El Maníaco", a quien identifican como integrante de la estructura armada de la organización.
Los reportes no oficiales también hablan de al menos cinco presuntos sicarios muertos durante la operación, además del aseguramiento de armas, vehículos y equipo táctico. Esta información no ha sido confirmada en su totalidad por las autoridades.
¿Quién era "Chuchito Nini"?
Jesús Sandoval era señalado en reportes y publicaciones difundidas en redes sociales como integrante de la estructura armada del denominado Cártel de Los Reyes. Algunas de esas versiones, que no cuentan con confirmación oficial, lo identificaban como supuesto sobrino de "El Wicho" y como parte de su esquema de seguridad personal.
En redes sociales circularon fotografías atribuidas a Sandoval en las que aparece con armas largas y vestimenta de tipo militar. Una de las imágenes lo mostraría portando un fusil FN MK16 equipado con un cargador de tambor, mientras que en otras aparece con uniforme camuflado, chaleco táctico y equipo de protección.
También comenzaron a difundirse imágenes relacionadas con su presunta muerte después del operativo. Entre ellas figura una fotografía en la que aparece junto a un vehículo acompañada de un mensaje de despedida. La autenticidad y procedencia de este material no han sido establecidas oficialmente.
Otras versiones difundidas en plataformas digitales le atribuyen una cuenta de Instagram bajo el nombre "Chuchito Pistolas", desde la cual supuestamente mostraba contenido relacionado con la organización criminal.
Un organigrama de carácter extraoficial que circuló en redes sociales lo ubicaba como uno de los hombres de mayor confianza de "El Wicho", junto con otros integrantes identificados con los alias de "Tercer Elemento" y "El Bravo".
Su nombre también habría aparecido en reportes relacionados con disputas por el control territorial, extorsiones contra productores de aguacate y enfrentamientos con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Algunas de esas versiones incluso lo señalan de participar en el reclutamiento de menores para la organización, aunque este señalamiento tampoco ha sido confirmado oficialmente.
El ascenso de "El Wicho"
Luis Enrique Barragán Chávez, conocido como "El Wicho", "El Güicho" o "R5", es señalado por autoridades estadounidenses como uno de los dirigentes de Cárteles Unidos y como líder del Cártel de Los Reyes.
Antes de asumir un papel dentro de la estructura criminal, Barragán Chávez habría formado parte de grupos de autodefensa surgidos en Michoacán para combatir a Los Caballeros Templarios.
Su liderazgo en el Cártel de Los Reyes se habría consolidado después de la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias "Poncho La Quiringua", el 1 de agosto en la localidad de Imbarácuaro, municipio de Los Reyes. El operativo fue ejecutado por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
Fernández Magallón fue trasladado posteriormente al penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, situación que habría dejado a "El Wicho" como una de las principales figuras de la organización en la región.
El nombre de Barragán Chávez ya había aparecido en una narcomanta colocada en 2017 en Apatzingán, presuntamente firmada por La Nueva Familia Michoacana, en la que se le acusaba de traición.
El Gobierno de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta tres millones de dólares por información que permitiera llevar a Barragán Chávez ante la justicia. El anuncio se realizó en agosto de 2025, en el marco de acciones contra dirigentes de Cárteles Unidos.
Según documentos de las autoridades estadounidenses, una investigación iniciada en 2019 a partir de un accidente vehicular registrado en Knoxville, Tennessee, permitió detectar un cargamento de metanfetamina. Las pesquisas posteriores condujeron a una vivienda en Atlanta, Georgia, donde fueron localizadas otras sustancias, entre ellas heroína y fentanilo.
El caso derivó en una acusación formal presentada en julio de 2023 ante el Distrito de Columbia por presunta conspiración para el tráfico de drogas y armas de fuego.
Posteriormente, en agosto de 2025, el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones contra Barragán Chávez por su presunta participación en actividades de extorsión contra productores de aguacate en Michoacán en beneficio de Cárteles Unidos.
Las autoridades estadounidenses también lo han vinculado con la adquisición de armamento para las operaciones de la organización, incluidos vehículos blindados, drones utilizados para lanzar explosivos y otros equipos de alto poder. Asimismo, los reportes oficiales señalan la presunta contratación de ciudadanos colombianos para participar en actividades armadas.
Por ahora, la posible muerte de "El Wicho", "Chuchito Nini" y otros integrantes de la estructura criminal permanece a la espera de una confirmación oficial que permita establecer con certeza la identidad de las personas fallecidas durante el operativo en Los Reyes.