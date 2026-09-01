Barcelona con cinco traspasos, Real Madrid vende a jugador y dos bombazos del Manchester City

De acuerdo con la información publicada por Marca y recogida por Sporting News, el Fulham pagará 4 millones de euros por el 70 % de los derechos del jugador, por lo que el Real Madrid mantiene una participación sobre su futuro. Manuel Ángel deja así el club en el que completó buena parte de su formación y en el que llegó a tener protagonismo en las diferentes categorías juveniles.