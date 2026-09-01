Barcelona con cinco traspasos, Real Madrid vende a jugador y dos bombazos del Manchester City

Los grandes clubes aprovecharon las últimas horas para cerrar incorporaciones, salidas y cesiones, dejando sorpresas de última hora y reforzando sus plantillas de cara a una temporada que promete grandes emociones.
El Newcastle United ha hecho oficial el fichaje del delantero belga Matías Fernández-Pardo, de 21 años, procedente del Lille. La operación se habría cerrado en 60 millones de euros, convirtiéndose en una de las grandes apuestas del conjunto inglés para reforzar su ataque, mientras que el futbolista firma un contrato de larga duración hasta junio de 2031.
El delantero ucraniano Mykhaylo Mudryk es nuevo jugador del Tottenham Hotspur. El atacante llega procedente del Chelsea en condición de préstamo, convirtiéndose en uno de los movimientos de última hora del cierre del mercado de fichajes en Inglaterra.
Procedente del América de México, el Celta de Vigo anunció el fichaje el central uruguayo Sebastián Cáceres. Firma hasta junio de 2030.
El mediocentro francés Youssouf Fofana es nuevo jugador del Sevilla, llega procedente del AC Milan.
El Como anunció el fichaje del guardameta español Robert Sánchez, quien llega procedente del Chelsea.
El lateral derecho japonés Yukinari Sugawara se convirtió en nuevo jugador del Cagliari, después de que el club italiano alcanzara un acuerdo con el Southampton para concretar su llegada en calidad de préstamo. El futbolista de 26 años afrontará así una nueva experiencia en la Serie A italiana durante la temporada 2026-27.
El delantero angoleño M'Bala Nzola se convirtió en nuevo jugador del Cagliari, procedente de la Fiorentina, en uno de los movimientos concretados durante el cierre del mercado de fichajes en Italia. El atacante de 30 años llega para reforzar el frente ofensivo del conjunto de Cerdeña. La operación fue confirmada en las últimas horas del mercado.
Gabriel Jesús es nuevo jugador del FC Barcelona. El delantero brasileño ha sido confirmado como nuevo refuerzo del conjunto azulgrana y se suma al proyecto para afrontar una nueva etapa en su carrera.
El FC Barcelona anunció el adiós de Álvaro Cortés, quien se unirá al Royal Antwerp de la primera división de Bélgica.
El Barcelona anunció la salida del centrocampista Marc Casadó, jugará a préstamo en el Deportivo de La Coruña.
Toni Fernández (18 años) pone punto final a su etapa en el FC Barcelona. El club azulgrana anunció este martes un acuerdo con el Venezia FC para el traspaso del joven futbolista, que abandona la entidad después de ocho años como culé. El Barça se reserva una opción de recompra y mantiene un porcentaje de una futura venta, según expone en su comunicado.
Se va del Barcelona: Mallorca ha fichado al centrocampista Guille Fernández por 2.200.000 € + 40% futura venta. Firma hasta junio de 2031.
El Atlético de Madrid anunció el fichaje del atacante canadiense Jonathan David, llega procedente de la Juventus.
Atlético de Madrid ha fichado al extremo francés Issiaka Kamate por 2.000.000 €. Firma hasta junio de 2030.
Juventus anunció el fichaje del delantero alemán Nick Woltemade, llega procedente del Newcastle.
Rayo Vallecano hizo oficial la incorporación de Mujaid Sadick, defensa central de 26 años que llega procedente del KRC Genk en calidad de cedido hasta el final de la temporada. El zaguero español regresa así a LaLiga después de cinco años en el fútbol belga.
Galatasaray ha fichado al delantero turco Deniz Gül por 10.000.000 € + 10% futura venta. Firma hasta junio de 2031.
El atacante islandés Albert Gudmundsson es nuevo jugador del Lazio. Llega por una temporada con opción de compra por 13.000.000 €.
Manchester City ha fichado al extremo senegalés Iliman Ndiaye por 70.000.000 € + 5,8M€ bonus. Firma hasta junio de 2031.
El mercado de fichajes cerró con uno de sus grandes bombazos: Enzo Fernández se convirtió en nuevo jugador del Manchester City después de que el conjunto inglés alcanzara un acuerdo con el Chelsea por una cifra cercana a los 146 millones de euros.
Jack Grealish deja al Manchester City. El internacional inglés fue confirmado como nuevo jugador del Everton, equipo al que llegará cedido por una temporada para afrontar un nuevo reto en su carrera.
El Real Madrid concretó la salida de Manuel Ángel, conocido futbolísticamente como ‘Mami’, quien se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Fulham en el cierre del mercado de fichajes. El centrocampista abandona la disciplina madridista para comenzar una nueva aventura en Inglaterra y volverá a encontrarse con Álvaro Arbeloa, entrenador que ya lo dirigió durante su etapa en las categorías inferiores del conjunto blanco.
De acuerdo con la información publicada por Marca y recogida por Sporting News, el Fulham pagará 4 millones de euros por el 70 % de los derechos del jugador, por lo que el Real Madrid mantiene una participación sobre su futuro. Manuel Ángel deja así el club en el que completó buena parte de su formación y en el que llegó a tener protagonismo en las diferentes categorías juveniles.
El volante español Dani Ceballos es nuevo jugador del Real Betis, llega procedente del Real Madrid.
Liverpool ha fichado al guardameta belga Lucca Brughmans por 33.000.000 €. Firma hasta junio de 2032.
El Aston Villa ha cerrado el fichaje del delantero Ibrahim Mbaye, procedente del Paris Saint Germain, por 55 millones de euros, anunció este martes el club inglés.
El delantero hondureño Keyrol Figueroa es nuevo jugador del Port Vale de la cuarta división de Inglaterra, se une cedido a préstamo procedente del Liverpool.
El delantero Moise Kean es nuevo jugador del Como, llega procedente de la Fiorentina.
Julián Alvarez se queda en el Atlético. No hay vuelta atrás hasta enero. Por la mañana, como uno más, frustrado y asumido tan solo desde hace unos días que su traspaso al Barcelona era inviable, por más que lo fuera ya desde hace semanas, el delantero argentino de 26 años se entrenó en el Centro Deportivo de Majadahonda, por primera vez en todo el verano con la convicción única de que seguirá en el Atlético
Tottenham ha fichado al central inglés Tosin Adarabioyo por 8.150.000 €. Firma hasta junio de 2031.
Ethan Nwaneri fue presentado como nuevo jugador del Borussia Dortmund.
El Getafe obtiene la cesión del delantero Iván Azón,llega procedente del Como.