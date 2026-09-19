BCH eleva la tasa a 6% ante presión de inflación y combustibles

Tegucigalpa, Honduras. El Banco Central de Honduras (BCH) elevó en 25 puntos básicos la Tasa de Política Monetaria (TPM), de 5.75% a 6.00%, como parte de una evaluación de los riesgos internos y las condiciones financieras externas. De acuerdo con el Boletín de Prensa, la decisión fue adoptada de manera preventiva y calibrada, con el propósito de contribuir a contener las presiones inflacionarias sin afectar significativamente el dinamismo de la actividad económica. El BCH señaló que el ajuste responde, entre otros factores, al incremento de los precios internacionales del petróleo y los alimentos durante el primer semestre del año, en un contexto marcado por conflictos geopolíticos y la aplicación de aranceles al comercio.

Según el comunicado, estos factores han contribuido a un repunte de la inflación global por encima de las metas establecidas por la mayoría de los bancos centrales, mientras que las perspectivas de crecimiento de la economía mundial han disminuido debido al alto grado de incertidumbre. En el ámbito nacional, el BCH informó que la inflación interanual pasó de 4.2% en enero a 6.2% en agosto, ubicándose por encima del rango meta de 4.0% ± 1.0 punto porcentual. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El banco central detalló que la inflación núcleo, que excluye alimentos y energía, disminuyó de 3.0% en enero a 2.3% en agosto, mientras que la inflación de alimentos y energía aumentó de 2.0% a 10.0% durante el mismo período. El BCH atribuyó este comportamiento principalmente a choques de oferta de origen externo y climático. De acuerdo con la institución, los alimentos y la energía explicaron un 57.0% del total de la inflación en agosto. A pesar de las presiones inflacionarias, el BCH indicó que la mayoría de los indicadores de corto plazo de la actividad económica continúan mostrando un desempeño favorable, impulsado por el consumo y la inversión privada.

Entre estos indicadores, el comunicado destaca un crecimiento de 4.4% del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) en julio, así como un incremento interanual de 8.0% en el crédito bancario al sector privado en agosto. Asimismo, el ingreso de divisas por remesas alcanzó 4,950.0 millones de dólares, mientras que las reservas internacionales netas sumaron 11,515.6 millones de dólares al 14 de septiembre de 2026, equivalentes a 6.6 meses de importaciones de bienes y servicios. El BCH explicó que la política monetaria y cambiaria están siendo calibradas de manera conjunta para mantener la estabilidad macroeconómica, mientras el tipo de cambio continúa ajustándose de forma moderada y ordenada. La institución agregó que el aumento de la TPM busca mitigar presiones inflacionarias adicionales provenientes de la demanda agregada y los efectos de segunda vuelta derivados del incremento en los precios de los combustibles. El BCH señaló que estas medidas buscan mantener la inflación subyacente dentro del rango de tolerancia durante 2026, ubicado en agosto en 3.74%, y contribuir a que las expectativas de inflación a 12 y 24 meses permanezcan dentro de dicho rango.