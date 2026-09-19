¿Qué tiñó de rojo al río Las Vacas? Una empresa guatemalteca queda bajo investigación

Ciudad de Guatemala, Guatemala. El caso de la coloración rojiza que apareció en el río Las Vacas, en Guatemala, tomó un nuevo giro luego de que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) identificara drenajes aledaños a una empresa guatemalteca, en la zona 5, con una tonalidad similar a la observada en el afluente. El Juzgado de Asuntos Municipales de la Municipalidad de Guatemala ordenó la suspensión de las operaciones de la empresa, dedicada principalmente a la fabricación de jabones, detergentes y productos agroquímicos. La medida se dio a conocer mientras continúan las investigaciones para establecer el origen de la sustancia que cambió la coloración del agua.

El caso tiene relevancia para Honduras debido a la conexión de esta corriente con la cuenca del río Motagua. El río Las Vacas desemboca en ese afluente y los residuos que no son retenidos durante su recorrido pueden continuar hacia el Caribe, donde históricamente han afectado sectores del litoral hondureño, especialmente la zona de las playas Omoa.

El MARN aclaró que el hallazgo en los drenajes no significa que la empresa haya sido responsabilizada por la contaminación del río. Hasta ahora, las autoridades tampoco han determinado qué sustancia provocó la coloración ni han informado de una multa o sanción ambiental definitiva contra la empresa guatemalteca. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Como parte de las diligencias, las autoridades recolectaron una muestra del drenaje que conecta con el alcantarillado municipal. Esta será sometida a análisis para establecer la composición del material y determinar su procedencia. La coloración rojiza fue reportada el 14 de septiembre en sectores del río Las Vacas cercanos al puente Belice, entre la zona 6 y la calzada La Paz, así como en áreas próximas al parque ecológico La Asunción, en la zona 5 de Ciudad de Guatemala.

Durante las primeras inspecciones también fueron localizados líquidos con una coloración semejante en drenajes de las zonas 5, 6, 16 y 18, los cuales descargan hacia un tributario del río.

Las autoridades de la Fiscalía de Ambiente habían señalado como hipótesis que una empresa o entidad pudo haber introducido un colorante al sistema de drenajes, aunque advirtió que los análisis serían necesarios para determinar el origen y la naturaleza del material.

Preocupación en Honduras por los contaminantes

El vínculo entre río Motagua y el río Las Vacas también explica la preocupación por los contaminantes que salen de Guatemala. Las Vacas recibe aguas residuales, desechos domésticos e industriales del área metropolitana de Ciudad de Guatemala antes de incorporarse al Motagua. LA PRENSA ha documentado en distintos recorridos la trayectoria de parte de esos residuos. En octubre de 2020, un equipo del medio viajó a Guatemala y recorrió más de 480 kilómetros para documentar el recorrido de la contaminación desde el río Las Vacas hasta sectores de la costa hondureña, principalmente en la bahía de Omoa. En abril de 2023, equipos de LA PRENSA Premium y El Heraldo Plus regresaron a la zona y documentaron la acumulación de residuos cerca del vertedero de la zona 3 de Ciudad de Guatemala. Según datos del MARN citados entonces por LA PRENSA, unas 8,500 toneladas de desechos sólidos afectaban al río Las Vacas. La conexión con Honduras también ha sido evidenciada mediante los mecanismos instalados para contener los residuos sólidos. The Ocean Cleanup colocó en 2023 el Interceptor 006 en Las Vacas y posteriormente el Interceptor 021 en El Quetzalito, cerca de la desembocadura del Motagua. El primero había evitado para 2024 que más de 10 millones de kilogramos de residuos sólidos continuaran hacia el golfo de Honduras.