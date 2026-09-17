Productividad y empleo, retos para Honduras ante aumento del costo de vida

San Pedro Sula, Honduras. Mejorar la productividad, fortalecer la capacitación laboral y revisar la cadena de comercialización son algunos de los retos que enfrenta Honduras ante el aumento de los costos de producción y el costo de vida, señaló Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Gallardo explicó que la economía hondureña depende de factores externos como el precio internacional de los combustibles y la importación de insumos para el sector agroalimentario, entre ellos fertilizantes y materias primas.
A esto se suma el impacto del cambio climático, que obliga a los productores a realizar nuevas inversiones, como sistemas de riego y tecnologías para mejorar la producción.
“Tenemos que ver cómo nos volvemos más productivos, mejorar nuestros niveles de producción y así poder bajar nuestros costos”, manifestó.
La dirigente empresarial también consideró necesario revisar la cadena de comercialización para determinar que no existan abusos entre el precio que recibe el productor y el que paga el consumidor.
Entre otros temas consultados sobre los salarios, indicó que debe analizarse su relación con el costo de vida y señaló que corresponde a la Secretaría de Trabajo verificar que las empresas cumplan con el pago del salario mínimo establecido por ley.
Gallardo también se refirió a la situación del sector eléctrico y señaló que el Cohep dará seguimiento a las reformas aprobadas para conocer sus resultados. Indicó que el sector privado espera mejoras en la calidad del servicio y en las condiciones de acceso a la energía eléctrica.
Ante los indicadores de pobreza y desempleo, la presidenta del Cohep llamó a coordinar esfuerzos entre Gobierno, empresa privada, universidades y organismos internacionales para impulsar inversión y empleo.
Añadió que Honduras debe mejorar sus condiciones internas para atraer inversión, aunque también está expuesta a factores económicos internacionales que no puede controlar.