Productividad y empleo, retos para Honduras ante aumento del costo de vida

San Pedro Sula, Honduras. Mejorar la productividad, fortalecer la capacitación laboral y revisar la cadena de comercialización son algunos de los retos que enfrenta Honduras ante el aumento de los costos de producción y el costo de vida, señaló Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Gallardo explicó que la economía hondureña depende de factores externos como el precio internacional de los combustibles y la importación de insumos para el sector agroalimentario, entre ellos fertilizantes y materias primas.

A esto se suma el impacto del cambio climático, que obliga a los productores a realizar nuevas inversiones, como sistemas de riego y tecnologías para mejorar la producción.

“Tenemos que ver cómo nos volvemos más productivos, mejorar nuestros niveles de producción y así poder bajar nuestros costos”, manifestó.

La dirigente empresarial también consideró necesario revisar la cadena de comercialización para determinar que no existan abusos entre el precio que recibe el productor y el que paga el consumidor.