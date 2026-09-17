Vocación y elegancia: los docentes también brillaron en las fiestas patrias

Edith Rodríguez, directora del centro educativo Luis Landa, representó la elegancia durante los desfiles patrios de 2026.
Momentos de convivencia que dejan huella en los alumnos, mientras se reconoce la labor de los docentes que día a día acompañan y orientan a sus estudiantes. Esta docente lució sobria y elegante durante los desfiles.
La pasión por guiar a los estudiantes trasciende las aulas de clases y también se refleja durante los actos cívicos, donde los docentes destacan por su compromiso y dedicación.
Estas docentes del centro básico Primero de Febrero posaron para el lente de LA PRENSA durante los desfiles patrios. Desde el inicio del año acompañan y orientan a los pequeños en su formación.
Las docentes del centro de educación básica Presentación Centeno aprovecharon la jornada civica para tomarse una selfie grupal y compartir un momento especial, reafirmando su compromiso con el fervor patrio y la formación de los estudiantes, futuros profesionales del país.
Elegancia, dinamismo y vocación caracterizaron la presencia de esta docente, quien inspira y enseña a diario a sus estudiantes en las aulas de clases.
Rostros que reflejan la satisfacción de haber cumplido con una labor preparada durante meses. Estas docentes participaron en las fiestas patrias y recorrieron las calles con orgullo y dedicación.
Esta bella docente posó sonriente junto a una de las integrantes del cuadro de palillonas de la Escuela Primero de Febrero, compartiendo un emotivo momento durante la jornada de los desfiles patrios en San Pedro Sula.
Sonrisas que educan, elegancia que inspira. Esta docente participó en la jornada festiva y cumplió con su labor como educadora, acompañando a sus estudiantes y dando ejemplo a los pequeños.
La maestra Norma Vásquez destacó por su entusiasmo y alegría durante las fiestas patrias. En la Semana del Maestro, resaltamos su participación y compromiso con la formación de sus estudiantes.
Este grupo de docentes posó para el lente de LA PRENSA. Durante esta semana se conmemora la labor del gremio magisterial, destacando su presencia, dedicación y aporte a la educación.
Presencia que inspira respeto y elegancia, reflejo del compromiso y la vocación que distinguen a quienes ejercen la labor docente.