  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · San Pedro en Fotos

Vocación y elegancia: los docentes también brillaron en las fiestas patrias

En el Día del Maestro, LA PRENSA reconoce la dedicación y el compromiso de quienes acompañan a los estudiantes dentro y fuera de las aulas

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 06:00 -
  • Laura Amaya
Vocación y elegancia: los docentes también brillaron en las fiestas patrias
1 de 12
Leer el artículo

Edith Rodríguez, directora del centro educativo Luis Landa, representó la elegancia durante los desfiles patrios de 2026.

 Foto:Yoseph Amaya/LA PRENSA
Vocación y elegancia: los docentes también brillaron en las fiestas patrias
2 de 12
Leer el artículo

Momentos de convivencia que dejan huella en los alumnos, mientras se reconoce la labor de los docentes que día a día acompañan y orientan a sus estudiantes. Esta docente lució sobria y elegante durante los desfiles.

 Foto: Yoseph Amaya/LA PRENSA
Vocación y elegancia: los docentes también brillaron en las fiestas patrias
3 de 12
Leer el artículo

La pasión por guiar a los estudiantes trasciende las aulas de clases y también se refleja durante los actos cívicos, donde los docentes destacan por su compromiso y dedicación.

 Foto: Yoseph Amaya/LA PRENSA
Vocación y elegancia: los docentes también brillaron en las fiestas patrias
4 de 12
Leer el artículo

Estas docentes del centro básico Primero de Febrero posaron para el lente de LA PRENSA durante los desfiles patrios. Desde el inicio del año acompañan y orientan a los pequeños en su formación.

 Foto:Yoseph Amaya/LA PRENSA
Vocación y elegancia: los docentes también brillaron en las fiestas patrias
5 de 12
Leer el artículo

Las docentes del centro de educación básica Presentación Centeno aprovecharon la jornada civica para tomarse una selfie grupal y compartir un momento especial, reafirmando su compromiso con el fervor patrio y la formación de los estudiantes, futuros profesionales del país.

 Foto:Yoseph Amaya/LA PRENSA
Vocación y elegancia: los docentes también brillaron en las fiestas patrias
6 de 12
Leer el artículo

Elegancia, dinamismo y vocación caracterizaron la presencia de esta docente, quien inspira y enseña a diario a sus estudiantes en las aulas de clases.

 Foto: Yoseph Amaya/LA PRENSA
Vocación y elegancia: los docentes también brillaron en las fiestas patrias
7 de 12
Leer el artículo

Rostros que reflejan la satisfacción de haber cumplido con una labor preparada durante meses. Estas docentes participaron en las fiestas patrias y recorrieron las calles con orgullo y dedicación.

 Foto: Yoseph Amaya/LA PRENSA
Vocación y elegancia: los docentes también brillaron en las fiestas patrias
8 de 12
Leer el artículo

Esta bella docente posó sonriente junto a una de las integrantes del cuadro de palillonas de la Escuela Primero de Febrero, compartiendo un emotivo momento durante la jornada de los desfiles patrios en San Pedro Sula.

 Foto:Yoseph Amaya/LA PRENSA
Vocación y elegancia: los docentes también brillaron en las fiestas patrias
9 de 12
Leer el artículo

Sonrisas que educan, elegancia que inspira. Esta docente participó en la jornada festiva y cumplió con su labor como educadora, acompañando a sus estudiantes y dando ejemplo a los pequeños.

 Foto:Yoseph Amaya/LA PRENSA
Vocación y elegancia: los docentes también brillaron en las fiestas patrias
10 de 12
Leer el artículo

La maestra Norma Vásquez destacó por su entusiasmo y alegría durante las fiestas patrias. En la Semana del Maestro, resaltamos su participación y compromiso con la formación de sus estudiantes.

 Foto:Yoseph Amaya/LA PRENSA
Vocación y elegancia: los docentes también brillaron en las fiestas patrias
11 de 12
Leer el artículo

Este grupo de docentes posó para el lente de LA PRENSA. Durante esta semana se conmemora la labor del gremio magisterial, destacando su presencia, dedicación y aporte a la educación.

 Foto:Yoseph Amaya/LA PRENSA
Vocación y elegancia: los docentes también brillaron en las fiestas patrias
12 de 12
Leer el artículo

Presencia que inspira respeto y elegancia, reflejo del compromiso y la vocación que distinguen a quienes ejercen la labor docente.

 Foto:Yoseph Amaya/LA PRENSA
Cargar más fotos