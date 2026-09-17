De 18 contenedores a tres: la crisis que golpea a la Casmul de San Manuel

San Manuel, Cortés. La Cooperativa Agrícola San Manuel Limitada, la única que exporta banano sin ser transnacional en el valle de Sula, atraviesa una crisis financiera que ha provocado atrasos en el pago de salarios a sus trabajadores, en medio de una fuerte caída de las exportaciones de banano. Marcos Merlo, representante de la cooperativa, informó a LA PRENSA que los envíos al extranjero se han reducido en aproximadamente 70%. De exportar entre 15 y 18 contenedores por semana, actualmente Casmul apenas está enviando tres. La situación se mantiene desde hace más de cuatro semanas y ha afectado la capacidad de la cooperativa para cumplir con el pago de sus colaboradores.

“Nos ha bajado actualmente a un 30% de la producción que deberíamos tener”, explicó Merlo al referirse a los efectos que han tenido la falta de agua, las condiciones climáticas y un brote de sigatoka en las fincas bananeras. A estos problemas se suman, según el representante, los incrementos en los costos de mano de obra, insumos y energía, factores que han agravado la situación financiera de la cooperativa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Trabajadores exigen pago

Los atrasos salariales llevaron a un grupo de trabajadores a tomar las instalaciones de la cooperativa para exigir una solución.

Nery López, empleado de Casmul, manifestó que se les adeuda aproximadamente 5,000 lempiras en salarios. Indicó que tienen pendiente el pago de una semana desde el 27 de junio y que recientemente recibieron solamente el 50% del salario correspondiente.

“Solo trabajamos cuatro días y que nos vengan con el 50% del salario no es justo”, expresó el trabajador. Los empleados aseguran que continuarán en las instalaciones hasta recibir una respuesta y el pago de los salarios pendientes. Otro trabajador, Francisco, relató que algunos empleados solamente reciben el pago correspondiente a uno o dos días y que, en determinados casos, se les reconoce únicamente la mitad de la jornada.

Los trabajadores también plantearon reclamos relacionados con el registro de las horas laboradas y el cumplimiento del salario mínimo. Merlo aseguró que Casmul ha realizado gestiones ante Banadesa para obtener financiamiento que permita sostener las operaciones y enfrentar la falta de liquidez. “Estamos esperando qué soluciones podemos tener”, dijo el representante, quien agregó que también mantienen conversaciones con una entidad bancaria proveedora de la cooperativa. La cooperativa tiene 64 años de funcionamiento, de acuerdo con Merlo, y actualmente cuenta con 395 colaboradores y 101 cooperativistas. El representante afirmó además que unas 2,300 familias dependen de la actividad de la cooperativa. Asimismo, señaló que el municipio de San Manuel depende en buena medida del movimiento económico generado por la cooperativa.

Competencia del banano guatemalteco

La cooperativa también enfrenta dificultades para colocar su fruta en el mercado nacional debido, según su representante, al ingreso de banano procedente de Guatemala. Merlo señaló que el producto guatemalteco llega a los mercados hondureños a un precio menor, lo que dificulta que el banano producido de manera local pueda competir.

El representante pidió al Gobierno regular el ingreso de la fruta extranjera y señaló que una menor cantidad de producto importado permitiría a los productores hondureños colocar su cosecha.

Producto que no llega a tiempo

Cabe destacar que esta finca es actualmente la única que exporta banano al extranjero desde el valle de Sula. Los representantes explicaron que, cuando los cortes no se realizan y despachan el día establecido, la empresa transnacional no recibe el producto, debido a que requiere fruta fresca. Esta situación genera mayores pérdidas y agrava la situación económica de la cooperativa, ya que la fruta que no puede ser enviada al mercado internacional debe buscar otras vías de comercialización. Los representantes esperan que se pueda establecer un diálogo con las autoridades para buscar alternativas que permitan comercializar la fruta en el mercado interno a un precio adecuado y contribuir así a la recuperación de la actividad bananera.