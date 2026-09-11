“Ya no más apagones”, claman artesanos ante pérdidas y cierres en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés. Los cortes de energía eléctrica, registrados sin previo aviso en distintos sectores de la zona norte, mantienen en alerta a artesanos y pequeños empresarios, quienes aseguran que las interrupciones afectan sus procesos productivos y les generan pérdidas económicas. Victorino Carranza, representante de la Gremiphe, manifestó que la situación está golpeando especialmente a los pequeños talleres que dependen de la electricidad para desarrollar sus actividades. De acuerdo con Carranza, algunos microempresarios estarían considerando cerrar sus talleres debido a los costos que representan las interrupciones y la imposibilidad de mantener una producción constante. “Ya no más apagones”, es el reclamo que, según el dirigente gremial, mantiene el sector ante los problemas que enfrentan con el suministro eléctrico. Carranza señaló que los cortes provocan atrasos en la elaboración de productos y repercuten directamente en los ingresos de los pequeños negocios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El dirigente cuestionó además las condiciones en las que opera actualmente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y expresó su preocupación por las decisiones que se están tomando en materia energética. A su juicio, es necesario que las autoridades expliquen y socialicen los cambios relacionados con el sector eléctrico para que los empresarios conozcan cómo podrían afectar sus actividades.

Una de las principales dificultades para los pequeños talleres, según Carranza, es la falta de capacidad económica para adquirir sistemas propios de generación eléctrica que les permitan hacer frente a los apagones. Explicó que una planta puede representar una inversión cercana al millón de lempiras, además de los gastos que implica su mantenimiento y operación.