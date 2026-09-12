Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO hoy: hora y dónde ver por LaLiga

Madrid, españa.

El Real Madrid, tras perder en su visita al Betis y resarcirse en la Liga de Campeones contra el Inter de Milán, recibe en el Santiago Bernabéu a un Rayo Vallecano mermado por las numerosas bajas que tiene en todas sus líneas pero que no renuncia a dar la sorpresa.

El equipo de Jose Mourinho sufrió su primera derrota de la temporada en la pasada jornada de la competición doméstica, en un encuentro contra el Betis en el que tuvo tramos de superioridad que no pudo transformar en goles. Kylian Mbappé falló un penalti y el encuentro terminó 1-0 para los verdiblancos.

El conjunto blanco no quiere tener más tropiezos tan pronto en la temporada para no perder la estela de un Barcelona que cuenta todos sus partidos por victorias. Antes del parón de selecciones, al Real Madrid le restarán las visitas a Elche y Atlético de Madrid.

Respecto a la cita en el Benito Villamarín, el técnico portugués recupera a Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch y Endrick, multiplicando sus opciones en el centro del campo. Los tres ya estuvieron en el banquillo en el partido de Liga de Campeones ante el Inter pero sólo el francés dispuso de minutos.

Aunque Mourinho afirmó al comienzo del curso que no quería trabajar con un "once ideal", algunos puestos de su alineación no parecen negociables. Courtois estará en la portería y el centro de la zaga lo compartirán Huijsen y Konaté, escoltados por las bandas por Dumfries y Cucurella.

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Por delante, ante el Betis, Mourinho optó por la dupla Valverde-Camavinga en el doble pivote y la convivencia de Güler, Bellingham, Vinícius y Mbappé en la zona ofensiva, y repitió estrategia ante el Inter en la medida que pudo, salvando las ausencias de Camavinga y Güler por sanción con Trent y Brahim.

En cuanto a la enfermería, la del equipo blanco se vacía progresivamente y ya sólo quedan tres inquilinos: Rodrygo Goes, Ferland Mendy y Éder Militao.