Falsos clientes matan a balazos a dueño de minisúper en Siguatepeque

Siguatepeque, Comayagua. Un comerciante local fue asesinado a balazos anoche en Siguatepeque, Comayagua.
La víctima del ataque armado es Fernando Josué Fiallos Rivera, de 39 años de edad, quien atendía su negocio, un minusúper, cuando recibió varios disparos.
El ataque ocurrió en el comercio localizado en el bulevar Morazán, en las inmediaciones del barrio San Miguel. Según los primeros datos recopilados por la Policía Nacional, los responsables llegaron al negocio simulando ser clientes y, una vez en el interior, avanzaron hasta uno de los pasillos para perpetrar el ataque.
Los individuos portaban armas y dispararon contra Fiallos Reyes, provocándole heridas de gravedad. Aunque algunas personas que estaban en el establecimiento intentaron brindarle asistencia inmediatamente después de la balacera, el empresario murió a consecuencia de las lesiones sufridas.
La escena quedó bajo resguardo policial luego de que los agentes fueran alertados sobre lo ocurrido. Las autoridades acordonaron el minisúper y comenzaron las investigaciones. No se reportan capturas.
Fotografías tomadas posteriormente en el lugar muestran el cuerpo de Fiallos Reyes tendido en el interior del negocio, mientras varias personas permanecían en las proximidades tras registrarse el ataque.
El homicidio se suma a la violencia letal registrada en Honduras durante 2026. De acuerdo con los datos proporcionados, el país acumula cerca de 1,700 muertes violentas en lo que va del año, con los hombres como el grupo que concentra la mayoría de las víctimas.