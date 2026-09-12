Falsos clientes matan a balazos a dueño de minisúper en Siguatepeque

La víctima del ataque armado es Fernando Josué Fiallos Rivera , de 39 años de edad, quien atendía su negocio, un minusúper, cuando recibió varios disparos.

El ataque ocurrió en el comercio localizado en el bulevar Morazán, en las inmediaciones del barrio San Miguel. Según los primeros datos recopilados por la Policía Nacional, los responsables llegaron al negocio simulando ser clientes y, una vez en el interior, avanzaron hasta uno de los pasillos para perpetrar el ataque.

Los individuos portaban armas y dispararon contra Fiallos Reyes, provocándole heridas de gravedad. Aunque algunas personas que estaban en el establecimiento intentaron brindarle asistencia inmediatamente después de la balacera, el empresario murió a consecuencia de las lesiones sufridas.