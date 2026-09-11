Tabla posiciones Liga Nacional: Estrella Roja se ilusiona y Platense se aleja de liguilla

El Platense dejó escapar una importante victoria en su visita al Estrella Roja, luego de empatar 2-2 en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional. Los locales reaccionaron de manera espectacular en el tramo final y rescataron un punto gracias a dos goles convertidos en apenas tres minutos.

El resultado mantiene al Estrella Roja en el séptimo puesto de la clasificación con nueve puntos, producto de dos triunfos, tres empates y dos derrotas. Los de Danlí lograron evitar la caída en casa y conservaron su lugar dentro de la zona que todavía mantiene aspiraciones de avanzar a la liguilla.

Para el Platense, el empate representa cinco unidades después de siete partidos y lo coloca en la novena posición. El conjunto porteño continúa buscando una reacción que le permita acercarse a los puestos de clasificación, aunque todavía tiene una considerable distancia con Atlético Independiente, que ocupa el octavo lugar con seis puntos.

En la parte alta de la tabla, Olimpia continúa como líder con 14 puntos y una diferencia de goles de +9. El conjunto albo registra cuatro victorias y dos empates, mientras que Marathón y Real España también suman 14 unidades y permanecen segundo y tercero, respectivamente, debido a que ambos tienen una diferencia de goles de +8.

Génesis aparece en la cuarta posición con 10 puntos, los mismos que acumula Motagua, aunque los de Comayagua tienen una mejor diferencia de goles. Olancho FC es sexto con nueve unidades, por lo que la pelea por los primeros puestos permanece bastante apretada y cualquier tropiezo podría generar movimientos importantes en la clasificación.