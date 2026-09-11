Estrella Roja vs Platense EN VIVO hoy Liga Nacional de Honduras

El Platense ha comenzado ganando 0-1 contra Estrella Roja con un golazo a los 15 segundos del inicio del partido de la séptima jornada del Torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
Apenas se acomodaban los aficionados en sus asientos cuando el Tiburón sorprendió a todos. Salió jugando del centro, tres toques, balón largo al campo rival, un defensa del Estrella Roja despejó en corto y sin pensarlo dos veces le pegó de zurda Eduardo Urbina para firmar el gol más rápido del campeonato.
Estrella Roja y Platense serán los encargados de poner en marcha esta nueva jornada este viernes 11 de septiembre a las 7:30 de la noche en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
El encuentro será dirigido por el árbitro David Cruz y contará con la transmisión de Deportes TVC; además, los aficionados podrán seguir todos los detalles a través de www.laprensa.hn.
ALINEACIONES TITULARES:
ESTRELLA ROJA: 1. Víctor Moreira, 2. Leonardo Suárez, 3. Erick Rizo, 13. Óscar Rosales, 15. Joseph Padilla, 6. Reinieri Mayorquín, 8. Jared Velásquez, 23. Edilson Gómez, 11. Steven Bermúdez, 30. Cristian Cálix y 18. Nahuel Luna.
Entrenador: Óscar Isaula
PLATENSE: 28. Manuel Loaiza, 3. Rubén García, 21. Brandon Santos, 6. Jefferson Castillo, 24. Mario Moncada, 23. Manuel Salinas, 22. Cristian Gutiérrez, 14. Eduardo Urbina, 16. Avner Portillo, 13. Maynor Arzú y 30. Edwin Solani Solano.
Entrenador: Raúl Cáceres.
ÁRBITRO: David Cruz.