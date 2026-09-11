Vea en vivo la elección de la nueva Miss Honduras Universo 2026

San Pedro Sula, Honduras. La belleza hondureña vive este viernes una de sus noches más esperadas. Las 18 candidatas de Miss Honduras Universo 2026 llegaron al escenario del Centro de Convenciones del Hotel Copantl con la aspiración de conquistar la corona y convertirse en la nueva representante de Honduras en el certamen internacional. La gran final arrancó este viernes 11 de septiembre, a partir de las 9:00 p. m., en San Pedro Sula, ciudad que nuevamente recibe la gala nacional de belleza.

Vea en vivo la elección de Miss Honduras 2026

El certamen no tiene transmisión televisiva, por lo que los seguidores pueden disfrutar de la elección a través de las plataformas digitales oficiales de Miss Honduras Universo. Asimismo, el concurso es transmitido en vivo por el canal de YouTube Beauty Play.

18 candidatas buscan la corona

Después de meses de preparación, las representantes buscarán destacar por su presencia, personalidad, preparación y capacidad para representar a Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las candidatas que participan en Miss Honduras Universo 2026 son: 1. Yariela García, Comayagua.

2. Luisa Pineda, San Francisco de Yojoa.

3. Anaís Vargas, Valle.

4. Kennia Mondragón, Francisco Morazán.

5. Waleska Méndez, Santa Bárbara.

6. Claudia Canahuati, San Pedro Sula.

7. Bridget Torres, La Lima.

8. Sherley Tejada, El Paraíso.

9. Stephie Morel, Cortés.

10. Zully Paz, Atlántida.

11. Kat Sarmiento, Copán.

12. Mariela Solís, La Ceiba.

13. Jackelline Baca, Choluteca.

14. Rosa Olivares, La Paz.

15. Esmeralda Castro, Yoro.

16. Stephanie Guifarro, Comunidad Honduras USA.

17. Seleny Pineda, Omoa.

​​​​​​​18. Luciana Núñez, Tegucigalpa.

Alejandra Fuentes entregará la corona

La noche marca el final del reinado de Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo 2025, quien entregará la corona a su sucesora.