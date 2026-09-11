Honduras se abre paso en las pasarelas de Nueva York con tres creadores nacionales

Newark, Nueva Jersey. El arte, la moda y la creatividad hondureña comienzan a ganar protagonismo esta semana en Estados Unidos, donde tres creadores nacionales desarrollan una agenda que incluye encuentros con la diáspora y una esperada participación en las pasarelas de Nueva York.

La diseñadora de joyería Celina Brizuela, el diseñador de moda Roberto “Bobby” Ramírez y el pintor y artista plástico Maynor Córdova fueron recibidos en Newark durante una actividad realizada en el marco de las celebraciones por el 205 aniversario de la Independencia de Honduras.

El encuentro tuvo lugar durante la ceremonia de izamiento de la bandera hondureña realizada el martes 8 de septiembre en el Ayuntamiento de Newark, con participación de autoridades municipales, organizaciones locales y representantes de la comunidad hondureña.

Además del acto protocolario, los artistas aprovecharon el espacio para mostrar parte de su trabajo. Brizuela y Ramírez realizaron una pasarela con algunas de sus creaciones, mientras los asistentes pudieron apreciar una exposición fotográfica de la obra y trayectoria de los participantes.