Honduras se abre paso en las pasarelas de Nueva York con tres creadores nacionales

Newark, Nueva Jersey. El arte, la moda y la creatividad hondureña comienzan a ganar protagonismo esta semana en Estados Unidos, donde tres creadores nacionales desarrollan una agenda que incluye encuentros con la diáspora y una esperada participación en las pasarelas de Nueva York.
La diseñadora de joyería Celina Brizuela, el diseñador de moda Roberto “Bobby” Ramírez y el pintor y artista plástico Maynor Córdova fueron recibidos en Newark durante una actividad realizada en el marco de las celebraciones por el 205 aniversario de la Independencia de Honduras.
El encuentro tuvo lugar durante la ceremonia de izamiento de la bandera hondureña realizada el martes 8 de septiembre en el Ayuntamiento de Newark, con participación de autoridades municipales, organizaciones locales y representantes de la comunidad hondureña.
Además del acto protocolario, los artistas aprovecharon el espacio para mostrar parte de su trabajo. Brizuela y Ramírez realizaron una pasarela con algunas de sus creaciones, mientras los asistentes pudieron apreciar una exposición fotográfica de la obra y trayectoria de los participantes.
La visita forma parte de una agenda que tendrá uno de sus principales momentos el domingo 13 de septiembre, cuando Brizuela y Ramírez participen en Runway 7, plataforma en la que presentarán “Cordelia”, una propuesta que une moda y joyería.
La colección incorpora elementos inspirados en el Caribe hondureño, particularmente en sus arrecifes, colores y riqueza natural, trasladando elementos de la identidad nacional a una plataforma internacional de moda.
Dato
Pasarela
Celina Brizuela y Bobby Ramírez mostraron parte de sus diseños durante el encuentro realizado en Newark previo a su participación en Nueva York.
Los artistas cuentan con el respaldo de Fundación Próspera, que acompaña su participación en Estados Unidos como parte de una iniciativa para promover la internacionalización de creadores hondureños. April Tobie, embajadora de la fundación, también participa en la gira y en los encuentros con hondureños residentes en la zona.
La agenda continuará durante el resto de la semana con diferentes actividades en Nueva York antes de la presentación del domingo, en la que los representantes hondureños compartirán espacio con diseñadores internacionales.