Muere la princesa Astrid de Noruega, dos días después del funeral de su hermano

Berlín. La princesa Astrid de Noruega, hermana mayor del difunto rey Harald V, cuyo funeral se celebró el miércoles, falleció este viernes a los 94 años, según informó la Casa Real noruega.

El rey Haakon VIII recibió con gran tristeza la noticia del fallecimiento de su tía y decidió que las banderas del Palacio Real fueran arriadas a media asta este viernes, así como el día del funeral, de acuerdo con la nota.

"Su fallecimiento es una gran pérdida para todos nosotros. La echaremos de menos", declaró Haakon, que asumió el trono al morir su padre, Harald, el pasado 28 de agosto a los 89 años.

El rey recordó que, con solo 22 años, la princesa Astrid tuvo que asumir, tras la muerte de su madre, la princesa heredera Marta, el papel de primera dama de Noruega, que ejerció durante 14 años, de 1954 a 1968.

Así, se convirtió en la "mano derecha", primero de su abuelo, Haakon VII, y después de su padre, Olav V, y representó al país en festividades, eventos oficiales y visitas de Estado de todo tipo, explicó la Casa Real.

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"En su trabajo, la princesa Astrid siempre estuvo particularmente preocupada por la atención e inclusión de los más vulnerables de la sociedad. Era muy leal y siempre desempeñó su deber con compromiso, presencia y un espíritu contagioso", destacó el rey Haakon.