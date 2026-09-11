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Muere la princesa Astrid de Noruega, dos días después del funeral de su hermano

La princesa Astrid de Noruega falleció a los 94 años, dos días después del funeral de su hermano, el rey Harald V, según la Casa Real.

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 08:30 -
  • Agencia EFE
Muere la princesa Astrid de Noruega, dos días después del funeral de su hermano

La princesa Astrid de Noruega, hermana mayor del difunto rey Harald V, falleció este viernes a los 94 años.

 Instagram Casa Real de Noruega

Berlín. La princesa Astrid de Noruega, hermana mayor del difunto rey Harald V, cuyo funeral se celebró el miércoles, falleció este viernes a los 94 años, según informó la Casa Real noruega.

El rey Haakon VIII recibió con gran tristeza la noticia del fallecimiento de su tía y decidió que las banderas del Palacio Real fueran arriadas a media asta este viernes, así como el día del funeral, de acuerdo con la nota.

"Su fallecimiento es una gran pérdida para todos nosotros. La echaremos de menos", declaró Haakon, que asumió el trono al morir su padre, Harald, el pasado 28 de agosto a los 89 años.

El rey recordó que, con solo 22 años, la princesa Astrid tuvo que asumir, tras la muerte de su madre, la princesa heredera Marta, el papel de primera dama de Noruega, que ejerció durante 14 años, de 1954 a 1968.

Así, se convirtió en la "mano derecha", primero de su abuelo, Haakon VII, y después de su padre, Olav V, y representó al país en festividades, eventos oficiales y visitas de Estado de todo tipo, explicó la Casa Real.

"En su trabajo, la princesa Astrid siempre estuvo particularmente preocupada por la atención e inclusión de los más vulnerables de la sociedad. Era muy leal y siempre desempeñó su deber con compromiso, presencia y un espíritu contagioso", destacó el rey Haakon.

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Cuando el entonces príncipe heredero Harald se casó en 1968, su esposa Sonia asumió el papel de primera dama, pero la princesa Astrid continuó representando a la Corona en todo tipo de actos oficiales y permaneció activa en este sentido hasta su muerte.

La princesa Astrid contrajo matrimonio en 1961 con el navegante y medallista olímpico Johan Ferner, una unión a la que la Iglesia noruega puso objeciones en su momento porque Ferner, quien murió en 2015, era divorciado.

La pareja tuvo cinco hijos: Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth y Carl-Christian Ferner.

La última aparición pública de la princesa Astrid fue este miércoles, en el funeral de su hermano Harald, quien fue sepultado en el mausoleo de la Casa Real en la fortaleza de Akershus tras una misa en la Catedral de Oslo. EFE

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