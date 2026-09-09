Así fue la función exclusiva de "El Último Llamado de María", en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. En un ambiente exclusivo y lleno de expectativa, se llevó a cabo en Cinépolis de Mall Altara la función especial de la película “El último llamado de María”.
La velada se realizó gracias a la organización del Grupo María Reina de la Paz, de la Arquidiócesis de San Pedro Sula.
El evento reunió a invitados especiales y fieles católicos quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar en primicia esta producción que promete dejar un mensaje de reflexión y paz.
El estreno oficial en salas de cine está programado para el próximo jueves 1 de octubre, fecha en la que el público en general podrá conocer la historia que ha despertado gran interés a nivel internacional.
Sobre la producción
El Último Llamado de María es una película documental de corte religioso y espiritual dirigida por el cineasta peruano Erik Cotrina.
El proyecto nació de una profunda experiencia personal del propio director, quien tras asistir a una peregrinación alejado de la fe, vivió una fuerte conversión
El documental explora detalladamente el fenómeno de las apariciones marianas en Medjugorje (Bosnia-Herzegovina), las cuales comenzaron en el año 1981. A través de una exhaustiva recopilación de testimonios e historias de conversión de personas alrededor del mundo, la película profundiza en los hechos sobrenaturales que acontecen en esta pequeña aldea
De acuerdo con los testimonios de los videntes que participan en el filme, los mensajes advierten que esta sería la última vez que la Virgen María viene al mundo antes de que se desencadenen acontecimientos proféticos cruciales, convirtiéndose en un urgente y amoroso llamado a la conversión para toda la humanidad.
Para esta producción se realizaron grabaciones en varios países, incluyendo Bosnia y Herzegovina, Italia, Israel, Brasil, México, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Honduras y España.
Además, cuenta con la participación de los videntes de Medjugorje como Vicka Ivanković, Ivan Dragičević y Marija Pavlović, además del Padre Jozo Zovko.
Para conocer más detalles de esta gran producción puedes visitar el sitio web oficial del filme dando clic en el siguiente enlace: El Último Llamado de María.
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