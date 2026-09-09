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Así fue la función exclusiva de "El Último Llamado de María", en San Pedro Sula

San Pedro Sula fue escenario de la función especial de “El último llamado de María”, documental que se estrenará en las salas de cine del país el próximo jueves 1 de octubre.

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 10:04 -
  • Daniela Ramos
Así fue la función exclusiva de El Último Llamado de María, en San Pedro Sula

Miembros del Grupo María Reina de la Paz, de la Arquidiócesis de San Pedro Sula fueron los encargados de organizar esta velada especial en Cinepolis de Mall Altara.

Foto: Daniela Ramos - LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. En un ambiente exclusivo y lleno de expectativa, se llevó a cabo en Cinépolis de Mall Altara la función especial de la película “El último llamado de María”.

La velada se realizó gracias a la organización del Grupo María Reina de la Paz, de la Arquidiócesis de San Pedro Sula.

El evento reunió a invitados especiales y fieles católicos quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar en primicia esta producción que promete dejar un mensaje de reflexión y paz.

El estreno oficial en salas de cine está programado para el próximo jueves 1 de octubre, fecha en la que el público en general podrá conocer la historia que ha despertado gran interés a nivel internacional.

Sor Julia Sánchez, Sor Celina Vélez y Sor Cintia Castellanos, hijas de María Auxilidora, fueron invitadas a la función especial.

Sor Julia Sánchez, Sor Celina Vélez y Sor Cintia Castellanos, hijas de María Auxilidora, fueron invitadas a la función especial.

(Foto: Daniela Ramos - LA PRENSA )

Sobre la producción

El Último Llamado de María es una película documental de corte religioso y espiritual dirigida por el cineasta peruano Erik Cotrina.

El proyecto nació de una profunda experiencia personal del propio director, quien tras asistir a una peregrinación alejado de la fe, vivió una fuerte conversión

El documental explora detalladamente el fenómeno de las apariciones marianas en Medjugorje (Bosnia-Herzegovina), las cuales comenzaron en el año 1981. A través de una exhaustiva recopilación de testimonios e historias de conversión de personas alrededor del mundo, la película profundiza en los hechos sobrenaturales que acontecen en esta pequeña aldea

De acuerdo con los testimonios de los videntes que participan en el filme, los mensajes advierten que esta sería la última vez que la Virgen María viene al mundo antes de que se desencadenen acontecimientos proféticos cruciales, convirtiéndose en un urgente y amoroso llamado a la conversión para toda la humanidad.

Alejandra Martell, Camila Vijil y Natalia Bonilla

Alejandra Martell, Camila Vijil y Natalia Bonilla

 (Foto: Daniela Ramos - LA PRENSA)

Para esta producción se realizaron grabaciones en varios países, incluyendo Bosnia y Herzegovina, Italia, Israel, Brasil, México, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Honduras y España.

Además, cuenta con la participación de los videntes de Medjugorje como Vicka Ivanković, Ivan Dragičević y Marija Pavlović, además del Padre Jozo Zovko.

Para conocer más detalles de esta gran producción puedes visitar el sitio web oficial del filme dando clic en el siguiente enlace: El Último Llamado de María.

Carolina Handal y Natalia Simón.

Carolina Handal y Natalia Simón.

 (Foto: Daniela Ramos - LA PRENSA)

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Victoria Ferrera y Zoila Gutiérrez.

Victoria Ferrera y Zoila Gutiérrez.

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Daniela Ramos
Daniela Ramos
daniela.ramos@laprensa.hn

Periodista multimedia, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Con experiencia en periodismo de entretenimiento.

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