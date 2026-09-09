Así fue la función exclusiva de "El Último Llamado de María", en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. En un ambiente exclusivo y lleno de expectativa, se llevó a cabo en Cinépolis de Mall Altara la función especial de la película “El último llamado de María”.

La velada se realizó gracias a la organización del Grupo María Reina de la Paz, de la Arquidiócesis de San Pedro Sula.

El evento reunió a invitados especiales y fieles católicos quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar en primicia esta producción que promete dejar un mensaje de reflexión y paz.

El estreno oficial en salas de cine está programado para el próximo jueves 1 de octubre, fecha en la que el público en general podrá conocer la historia que ha despertado gran interés a nivel internacional.