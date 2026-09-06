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Tecla Martínez lleva el arte hondureño a festival internacional de muralismo

Tecla Martínez presentó un mural dedicado al legendario equipo de béisbol Boston Red Sox.

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 19:48 -
  • Redacción web
Tecla Martínez lleva el arte hondureño a festival internacional de muralismo

Tecla Martínez durante el proceso de creación del mural y luego posando orgulloso con la bandera de Honduras frente a su obra.

Nashua, EE. UU. El artista Héctor "Tecla" Martínez volvió a poner en alto el nombre de Honduras al participar en el Festival Internacional de Muralismo, realizado en la ciudad de Nashua, Nuevo Hampshire.

El encuentro reunió a muralistas de cinco países: Estados Unidos, Colombia, México, Inglaterra y Honduras.

En representación nacional, Martínez presentó un mural dedicado al legendario equipo de béisbol Boston Red Sox.

La obra, cargada de simbolismo y color, busca rendir homenaje a una de las franquicias más emblemáticas del deporte estadounidense. Y además, según adelantó el artista, será visitada próximamente por miembros de la franquicia.

Tecla dijo que para la creación de su mural contó con la ayuda de dos artistas: su compatriota, Jorge Gallo y el colombiano, Cristhian Londoño.

¡Una belleza! Así quedó el mural que dedicó Tecla Martínez para el equipo de los Boston Red Sox.

¡Una belleza! Así quedó el mural que dedicó Tecla Martínez para el equipo de los Boston Red Sox.

La participación de Tecla Martínez en este evento, constituye un orgullo para San Jerónimo Comayagua, ​de donde es originario el artista, y para todo el país, reafirmando así el talento de los creadores hondureños que trascienden fronteras.

Sobre el evento

El Festival Internacional de Muralismo de Nashua (conocido principalmente a través de iniciativas como ArtCity Nashua y el MuralFest del Boys & Girls Club) se ha convertido en un potente motor de transformación cultural y urbana en la ciudad de Nashua, Nuevo Hampshire.

Este tipo de festivales comunitarios reúnen a artistas locales, nacionales e internacionales con el objetivo de revitalizar los barrios a través del arte urbano y el grafiti.

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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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