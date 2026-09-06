Tecla Martínez lleva el arte hondureño a festival internacional de muralismo

Nashua, EE. UU. El artista Héctor "Tecla" Martínez volvió a poner en alto el nombre de Honduras al participar en el Festival Internacional de Muralismo, realizado en la ciudad de Nashua, Nuevo Hampshire.
El encuentro reunió a muralistas de cinco países: Estados Unidos, Colombia, México, Inglaterra y Honduras.
En representación nacional, Martínez presentó un mural dedicado al legendario equipo de béisbol Boston Red Sox.
La obra, cargada de simbolismo y color, busca rendir homenaje a una de las franquicias más emblemáticas del deporte estadounidense. Y además, según adelantó el artista, será visitada próximamente por miembros de la franquicia.
Tecla dijo que para la creación de su mural contó con la ayuda de dos artistas: su compatriota, Jorge Gallo y el colombiano, Cristhian Londoño.
La participación de Tecla Martínez en este evento, constituye un orgullo para San Jerónimo Comayagua, de donde es originario el artista, y para todo el país, reafirmando así el talento de los creadores hondureños que trascienden fronteras.
Sobre el evento
El Festival Internacional de Muralismo de Nashua (conocido principalmente a través de iniciativas como ArtCity Nashua y el MuralFest del Boys & Girls Club) se ha convertido en un potente motor de transformación cultural y urbana en la ciudad de Nashua, Nuevo Hampshire.
Este tipo de festivales comunitarios reúnen a artistas locales, nacionales e internacionales con el objetivo de revitalizar los barrios a través del arte urbano y el grafiti.