Tecla Martínez lleva el arte hondureño a festival internacional de muralismo

Nashua, EE. UU. El artista Héctor "Tecla" Martínez volvió a poner en alto el nombre de Honduras al participar en el Festival Internacional de Muralismo, realizado en la ciudad de Nashua, Nuevo Hampshire.

El encuentro reunió a muralistas de cinco países: Estados Unidos, Colombia, México, Inglaterra y Honduras.

En representación nacional, Martínez presentó un mural dedicado al legendario equipo de béisbol Boston Red Sox.

La obra, cargada de simbolismo y color, busca rendir homenaje a una de las franquicias más emblemáticas del deporte estadounidense. Y además, según adelantó el artista, será visitada próximamente por miembros de la franquicia.

Tecla dijo que para la creación de su mural contó con la ayuda de dos artistas: su compatriota, Jorge Gallo y el colombiano, Cristhian Londoño.