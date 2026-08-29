Candidatas de Miss Honduras Universo 2026 deslumbran en "Couture for the crown"

SAN PEDRO SULA. Con glamour, elegancia y la mirada puesta en la corona, la Plaza de la Cultura se convirtió este sábado 29 de agosto en el escenario de Couture for the Crown, el fashion show organizado por Carimaxx para celebrar la moda y el camino de las candidatas rumbo a Miss Honduras Universo 2026.

La noche reunió a amistades, modelos y creadores de contenido en una velada donde cada paso sobre la pasarela anticipó la intensidad de la competencia que se aproxima.

El espectáculo tuvo como protagonistas a las aspirantes a la corona nacional, quienes desfilaron con las propuestas de Fancy Boutique, dirigida por la modelo sampedrana Camila Davadí y después con las tendencias a cargo de Cheeky Chic Boutique.

Entre siluetas, texturas y estilos cuidadosamente seleccionados, las jóvenes transformaron la pasarela en una demostración de glamour, personalidad y seguridad.

En las primeras dos pasarelas, las hermosas damas mostraron vestidos de gala ispirados en la cultura griega, haciendo alusión a la película La Odisea y, posteriormente, dos pasarelas más para impresionar con fajas y lencería moldeadora a cargo de Fajas MyD.

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Vestidas con diseños que resaltaron sus diferentes estilos, las candidatas demostraron que su preparación para Miss Honduras Universo va más allá de una sesión de fotos o una presentación frente a las cámaras.

Con una pasarela firme y espectacular, las concursantes pusieron a prueba su porte, elegancia y dominio escénico, tres cualidades que son fundamentales en su proyección como reinas de belleza.

La emoción comenzó incluso antes de que las aspirantes tomaran por completo el escenario. El público ansioso las esperaba entre aplausos y música clásica, marcando el inicio de una noche cargada de simbolismo para las nuevas candidatas que buscan seguir los pasos de Alejandra Fuentes.

El glamour también se vivió entre los invitados, quienes atendieron el dress code de la velada: negro estilo cóctel. Así, la Casa de la Cultura se vistió de tonos oscuros, looks sofisticados y destellos..